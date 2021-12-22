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ДТП з трамваєм у Харкові: подробиці про постраждалих

Харків
22 грудня 14:21
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У двох жінок середнього віку забої, у пенсіонерки зламані ребра
ДТП з трамваєм у Харкові: подробиці про постраждалих

В результаті аварії в районі Кінного ринку постраждали три жінки. У двох жінок середнього віку забої, у пенсіонерки зламані ребра.

Про це повідомила прессекретарка Харківської міської ради Ольга Хміль, передають кореспонденти Новини.LIVE Kharkiv.

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Трамвай зійшов з рейок і пробив огорожу в Харкові

"Причина аварії встановлюється. Про постраждалих – в невідкладну допомогу були доставлені три жінки. Дві з них (по 43 роки) – забої, отримали допомогу, пішли лікуватися амбулаторно. Одна жінка (64 роки) госпіталізована в політравму з переломом ребер", – уточнила Хміль.

У середу, 22 грудня, в Харкові у районі Кінного ринку трамвай з пасажирами зійшов з рейок, пробив огорожу та викотився на дорогу. Постраждали кілька людей.

ДТП з громадським транспортом у Харкові

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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ДТП Харків аварія транспорт
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