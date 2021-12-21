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Директор Харківських тепломереж придбав елітне авто за понад мільйон гривень і пішов з посади

Харків
21 грудня 11:37
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Дорогу обнову директор підприємства придбав улітку
Директор Харківських тепломереж придбав елітне авто за понад мільйон гривень і пішов з посади

Директор Харківських тепломереж обзавівся дорогим автомобілем. Улітку 2021 року Григорій Лученцов купив собі елітний автомобіль за понад мільйон гривень.

Такі дані вказано у декларації, опублікованій на сайті Національного агентства з протидії корупції.

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Директор Харківських тепломереж придбав дороге авто

У декларації, яку директор комунального підприємства "Харківські теплові мережі" Григорій Лученцов подав перед звільненням, вказується, що дорогий автомобіль було придбано влітку 2021 року. Йдеться про елітний позашляховик Land Rover Discovery. За автівку Лученцов віддав 1,999 мільйона гривень. Також він володіє ще одним транспортним засобом. В його автопарку є також автомобіль Volkswagen Touareg 2012 випуску.

З декларації відомо, що з січня до 30 листопада 2021 року Григорій Лученцов на посаді директора комунального підприємства отримав заробітну плату у розмірі 359 698 гривень. Окрім того, він отримав 1 158 850 гривень за продаж майна. Також у власності Лученцова вказано три квартири.

Декларації харківських чиновників

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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декларація Харків
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Головна Харків Директор Харківських тепломереж придбав елітне авто за понад мільйон гривень і пішов з посади
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