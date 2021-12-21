Директор Харківських тепломереж придбав елітне авто за понад мільйон гривень і пішов з посади

Директор Харківських тепломереж обзавівся дорогим автомобілем. Улітку 2021 року Григорій Лученцов купив собі елітний автомобіль за понад мільйон гривень.

Такі дані вказано у декларації, опублікованій на сайті Національного агентства з протидії корупції.

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Директор Харківських тепломереж придбав дороге авто

У декларації, яку директор комунального підприємства "Харківські теплові мережі" Григорій Лученцов подав перед звільненням, вказується, що дорогий автомобіль було придбано влітку 2021 року. Йдеться про елітний позашляховик Land Rover Discovery. За автівку Лученцов віддав 1,999 мільйона гривень. Також він володіє ще одним транспортним засобом. В його автопарку є також автомобіль Volkswagen Touareg 2012 випуску.

З декларації відомо, що з січня до 30 листопада 2021 року Григорій Лученцов на посаді директора комунального підприємства отримав заробітну плату у розмірі 359 698 гривень. Окрім того, він отримав 1 158 850 гривень за продаж майна. Також у власності Лученцова вказано три квартири.

Декларації харківських чиновників