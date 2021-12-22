Мало не замерзли на вулиці: на Харківщині зафіксували відразу два випадки обмороження

У Харківській області за минулу добу було зафіксовано два випадки обмороження. Постраждали чоловік і жінка.

Про це "Суспільному" повідомив директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.

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Випадки обмороження в Харківській області

Однією з постраждалих стала 54-річна жінка з області, яка занадто довгий час провела на вулиці. Ще один потерпілий у Харкові – це 46-річний чоловік. Його забрали з Полтавського шляху до лікарні. Він перебував у стані сп'яніння, і також довгий час перебував на вулиці. Обох забрали в невідкладну допомогу. Подробиць про їх стан поки що немає. Нагадаємо, що температура опустилася нижче десяти градусів морозу.

Випадки обмороження в Харківській області