Чемпіонат Європи з самбо виграли харківські кадети

Континентальна першість серед 16-річних спортсменів з самбо пройшла в кіпрському Лімасолі. Перемогу здобули харківські кадети.

Про це повідомляє МГ "Об'єктив".

Читайте також: Харків'яни привезли медалі з чемпіонату Європи

Спортсмени з Харкова виграли чемпіонат Європи

Максим Бабич представляв Харківську область у збірній України з самбо у ваговій категорії до 64 кг. Хлопець дійшов до фіналу, в якому переміг білоруського суперника і став дворазовим чемпіоном Європи в цій віковій категорії.

У вазі до 49 кг виграв харків'янин Данило Кравченко, у вирішальній сутичці він переміг вірменського самбіста. А Назар Вісков виграв у опонента з Грузії.

До фіналу дісталися ще два харків'янина, але вони поступилися своїми позиціями. Це Данило Дзеба і Данило Авраменко.

За результатами командних заліків серед кадетів збірна України здобула 4 золоті, 3 срібні та одну бронзову нагороду, посівши перше місце. Українські кадетки командою посіли другу сходинку.

Перемоги харківських спортсменів