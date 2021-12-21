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Понад 8 млрд грн ПДВ відшкодували великим підприємствам Харківщини

Харків
21 грудня 18:38
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Найбільші суми отримали підприємства видобувної сфери
Понад 8 млрд грн ПДВ відшкодували великим підприємствам Харківщини

У Харківській області 28 великих підприємств отримали 8,1 млрд грн відшкодування податку на додану вартість. Це на 2,3 млрд грн більше, ніж минулого року.

Про це повідомив заступник начальника Північного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків Валерій Любічев, передає пресслужба відомства.

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Відшкодування ПДВ великим підприємствам Харківщини

За його словами, найбільші суми бюджетного відшкодування отримали підприємства добувної сфери промисловості. При цьому чиновник відзначив особливу важливість протидії декларування угод, що не існують, та отримання неправомірного відшкодування ПДВ.

Тільки цього року були виявлені безпідставні заяви на бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 30,9 млн грн.

Раніше податківці повідомляли, що цього року великі підприємства Харківщини перерахували податків на 10 мільярдів гривень більше, ніж у минулому. Підсумкова сума надходжень до бюджету від великих підприємств регіону склала 81 млрд 341 млн гривень.

На Харківщині затвердили бездефіцитний бюджет наступного року

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Автор публікації
Павлишин Андрій
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податки Податкова служба Харківська область
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