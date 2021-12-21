Бюджет Харківщини 2022: в облраді назвали основні показники

У вівторок, 21 грудня, Харківська обласна рада затвердила бюджет регіону на наступний рік. Доходи області передбачаються на рівні 6 млрд 824 млн грн, така ж сума запланована й на витрати.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Kharkiv

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Бюджет Харківської області на 2022 рік

"Бюджет збалансований, він дозволить нам своєчасно розпочати бюджетний рік за новими соціальними стандартами", – прокоментував виданню Depo.Харків директор Департаменту фінансів Харківської облдержадміністрації Сергій Овсянніков.

Доходи бюджету Харківської області без урахування трансфертів з держбюджету заплановані в обсязі 4,277 млрд грн. Загальний фонд складе 4,030 млрд грн, за спеціальним – 247 млн грн:

податок на доходи фізичних осіб – 3,195 млрд грн,

податок на прибуток підприємств – 316,4 млн грн,

рентна плата та плата за використання природних ресурсів – 413,3 млн грн,

адміністративні збори й платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 82,9 млн грн,

інші платежі – 21,9 млн грн.

Трансферти з держбюджету складуть 2,547 млрд грн. З них на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг планується отримати 1,363 млрд грн.

Загальні доходи бюджету складуть 6,824 млрд грн.

Видатки Харківської області на 2022 рік:

на освіту планують витрати в розмірі 2,346 млрд грн;

на охорону здоров'я – 925,8 млн грн;

на соціальний захист і соцзабезпечення – 694 млн грн;

на культуру і мистецтво – 271,3 млн грн;

на фізичну культуру – 254,5 млн грн;

на реалізацію обласних програм – 1,935 млрд грн;

резервний фонд – 50,9 млн грн.

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