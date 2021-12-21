live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Бюджет Харківщини 2022: в облраді назвали основні показники

Харків
21 грудня 12:55
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 202
views-icon
Читати російською
Облрада затвердила бездефіцитний бюджет на 2022 рік
Бюджет Харківщини 2022: в облраді назвали основні показники

У вівторок, 21 грудня, Харківська обласна рада затвердила бюджет регіону на наступний рік. Доходи області передбачаються на рівні 6 млрд 824 млн грн, така ж сума запланована й на витрати.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Kharkiv

Читайте також: Половину необхідної суми – Кабмін виділив гроші Харківщині на компенсацію тарифів

Бюджет Харківської області на 2022 рік

"Бюджет збалансований, він дозволить нам своєчасно розпочати бюджетний рік за новими соціальними стандартами", – прокоментував виданню Depo.Харків директор Департаменту фінансів Харківської облдержадміністрації Сергій Овсянніков.

Доходи бюджету Харківської області без урахування трансфертів з держбюджету заплановані в обсязі 4,277 млрд грн. Загальний фонд складе 4,030 млрд грн, за спеціальним – 247 млн грн:

  • податок на доходи фізичних осіб – 3,195 млрд грн,
  • податок на прибуток підприємств – 316,4 млн грн,
  • рентна плата та плата за використання природних ресурсів – 413,3 млн грн,
  • адміністративні збори й платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 82,9 млн грн,
  • інші платежі – 21,9 млн грн.

Трансферти з держбюджету складуть 2,547 млрд грн. З них на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг планується отримати 1,363 млрд грн.

Загальні доходи бюджету складуть 6,824 млрд грн.

Видатки Харківської області на 2022 рік:

  • на освіту планують витрати в розмірі 2,346 млрд грн;
  • на охорону здоров'я – 925,8 млн грн;
  • на соціальний захист і соцзабезпечення – 694 млн грн;
  • на культуру і мистецтво – 271,3 млн грн;
  • на фізичну культуру – 254,5 млн грн;
  • на реалізацію обласних програм – 1,935 млрд грн;
  • резервний фонд – 50,9 млн грн.

Найдорожчі проєкти Харкова на наступний рік

Останні новини по темі:
Автор публікації
Павлишин Андрій
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 202
держбюджет Харківська область місцеві депутати
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків Бюджет Харківщини 2022: в облраді назвали основні показники
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь