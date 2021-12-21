Бюджет Харківщини 2022: в облраді назвали основні показники

У вівторок, 21 грудня, Харківська обласна рада затвердила бюджет регіону на наступний рік. Доходи області передбачаються на рівні 6 млрд 824 млн грн, така ж сума запланована й на витрати.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Kharkiv
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"Бюджет збалансований, він дозволить нам своєчасно розпочати бюджетний рік за новими соціальними стандартами", – прокоментував виданню Depo.Харків директор Департаменту фінансів Харківської облдержадміністрації Сергій Овсянніков.
Доходи бюджету Харківської області без урахування трансфертів з держбюджету заплановані в обсязі 4,277 млрд грн. Загальний фонд складе 4,030 млрд грн, за спеціальним – 247 млн грн:
Трансферти з держбюджету складуть 2,547 млрд грн. З них на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг планується отримати 1,363 млрд грн.
Загальні доходи бюджету складуть 6,824 млрд грн.
Видатки Харківської області на 2022 рік: