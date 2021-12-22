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Архівне фото Миколаївської церкви у Харкові, зруйнованої у 1930 році

Харків
22 грудня 05:10
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Храм підірвали для будівництва колії
Архівне фото Миколаївської церкви у Харкові, зруйнованої у 1930 році

Миколаївський храм мав давню історію, яка тривала впродовж декількох століть. Церква могла би стати справжньою окрасою Харкова, якби її не зруйнували у 1930 році. Того дня величний собор миттєво перетворився на суцільні руїни. Так загинула одна із найбільш виняткових релігійних пам’яток міста.

Новини.LIVE Kharkiv публікує архівні фото Миколаївського храму з того рокового дня, коли його підірвали.

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Миколаївський храм Харкова

Історія Миколаївської церкви починається із далекого 1655 року. У джерелах вказується, що споруду побудували одночасно з заснуванням Харкова. Однак церква у своєму первісному вигляді проіснувала до 1733 року. Оскільки споруда була дерев’яна, то пожежа повністю її знищила.

На цьому ж місці пізніше, у 1764-1770 роках, збудували нову церкву, але вже кам’яну. Проте з часом споруда постаріла, тож у 1886 році церкву вирішили розібрати, аби побудувати нову. У 1896 році на цьому ж місці було зведено п'ятикупольний православний храм, який збудували у візантійському стилі. Новий Миколаївський собор вражав величчю і став окрасою міста.

На жаль, і цьому собору не судилось простояти довго. У 1930 році храм підірвали та зруйнували. Згідно із офіційною версією, собор знесли для того, щоб на його місці прокласти трамвайнулінію.

Ось як виглядав храм у той фатальний день.

Миколаївський храм

Миколаївський храм Харків

З історії Харківщини

  • В СБУ зняли гриф "секретно" із ще однієї справи. 14 червня 1931 року радянська влада у Харкові показово репресувала вчителів із Чехії.
  • Страшний Голодомор 1932-1933 років тримав Україну у своїх безжалісних лапах із квітня 1932 року по листопад 1933 року. За цей період від голоду померли близько 7 мільйонів людей в Україні. Хоча достовірно невідомо, скільки насправді людей стали жертвами Голодомору. Харківщина була одним із тих регіонів, який найбільше постраждав.
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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків церква історія храми
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