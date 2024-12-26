Інвестиції у нерухомість — як змінювався ринок у 2024 році

Житловий будинок. Фото: Unsplash

Житлова нерухомість в Україні залишається найпопулярнішим сегментом для інвестицій завдяки стабільному попиту. У 2024 році інвестори найчастіше цікавилися нерухомістю у містах Західної України, адже там відносно безпечно і зберігається висока економічна активність.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про інвестиції у нерухомість у 2024 році.

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На первинному ринку найбільшу зацікавленість серед покупців зберігають новобудови, особливо у великих містах, таких як:

Київ;

Львів;

Одеса;

Дніпро.

Однокімнатні квартири та студії залишаються найзатребуванішими через їх доступність і зручність для оренди.

Натомість інвестори зацікавлені у житлі, яке ще тільки будується, адже такі об'єкти зазвичай дешевші, ніж вже збудовані.

На вторинному ринку поступово відновлюється попит на нерухомість в областях, які віддалені від фронту. Також зростає інтерес до офісів, складів і торгових приміщень. Ця тенденція зберігається в Західній Україні, оскільки найбільша кількість бізнесів через війну переїхала саме туди.

Також інвестори у 2024 році усе частіше звертали увагу на мініготелі та апарт-комплекси, особливо у регіонах, які є популярними серед туристів.

Інвестиції у нерухомість — чи варто вкладати гроші

Купувати квартири й здавати їх в оренду, щоби отримувати стабільний прибуток у 2024 році, вигідно у містах, де є високий попит на житло. Стабільно заробляти на здачі нерухомості в оренду можна у Львові, Києві та інших великих містах.

Однак ціни на нерухомість все одно залежать від економічної ситуації в країні та близькості до зон бойових дій. До того ж такий бізнес має й свої ризики, серед яких:

зупинка будівництва у разі банкрутства забудовника;

падіння цін на ринку через макроекономічні фактори або зміни у законодавстві.

можливі військові дії в певних регіонах.

Тож інвесторам варто інвестувати у різні об’єкти, щоби знизити ризики та вивчати регіони з найвищим потенціалом зростання цін. А для перевірки майбутніх угод варто залучати досвідчених юристів.

Раніше ми пояснювали, чому люди бояться інвестувати у нерухомість. Так, серед основних причин — страх втратити гроші та нерозуміння основ економіки.

Ще ми розповідали, що найбагатші люди світу у 2024 році втрачали свій капітал. Найбільших фінансових втрат зазнав американський мільярдер Ілон Маск.