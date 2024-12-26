Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Що треба знати про інвестиції в нерухомість в Україні arrow

Що треба знати про інвестиції в нерухомість в Україні

26 грудня 2024 19:19
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Інвестиції у нерухомість — як змінювався ринок у 2024 році
Житловий будинок. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Житлова нерухомість в Україні залишається найпопулярнішим сегментом для інвестицій завдяки стабільному попиту. У 2024 році інвестори найчастіше цікавилися нерухомістю у містах Західної України, адже там відносно безпечно і зберігається висока економічна активність.  

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про інвестиції у нерухомість у 2024 році.

Читайте також:

Що відбувається на ринку нерухомості в 2024 році

На первинному ринку найбільшу зацікавленість серед покупців зберігають новобудови, особливо у великих містах, таких як:

  • Київ;
  • Львів; 
  • Одеса; 
  • Дніпро. 

Однокімнатні квартири та студії залишаються найзатребуванішими через їх доступність і зручність для оренди.

Натомість інвестори зацікавлені у житлі, яке ще тільки будується, адже такі об'єкти зазвичай дешевші, ніж вже збудовані. 

На вторинному ринку поступово відновлюється попит на нерухомість в областях, які віддалені від фронту. Також зростає інтерес до офісів, складів і торгових приміщень. Ця тенденція зберігається в Західній Україні, оскільки найбільша кількість бізнесів через війну переїхала саме туди.

Також інвестори у 2024 році усе частіше звертали увагу на мініготелі та апарт-комплекси, особливо  у регіонах, які є популярними серед туристів. 

Інвестиції у нерухомість — чи варто вкладати гроші

Купувати квартири й здавати їх в оренду, щоби отримувати стабільний прибуток у 2024 році, вигідно у містах, де є високий попит на житло. Стабільно заробляти на здачі нерухомості в оренду  можна у Львові, Києві та інших великих містах.  

Однак ціни на нерухомість все одно залежать від економічної ситуації в країні та близькості до зон бойових дій. До того ж такий бізнес має й свої ризики, серед яких:

  • зупинка будівництва у разі банкрутства забудовника;
  • падіння цін на ринку через макроекономічні фактори або зміни у законодавстві.
  • можливі військові дії в певних регіонах.

Тож інвесторам варто інвестувати у різні об’єкти, щоби знизити ризики та вивчати регіони з найвищим потенціалом зростання цін. А для перевірки майбутніх угод варто залучати досвідчених юристів.

Раніше ми пояснювали, чому люди бояться інвестувати у нерухомість. Так, серед основних причин — страх втратити гроші та нерозуміння основ економіки. 

Ще ми розповідали, що найбагатші люди світу у 2024 році втрачали свій капітал. Найбільших фінансових втрат зазнав американський мільярдер Ілон Маск. 

нерухомість інвестиції гроші житло оренда

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:20 Податкові нововведення 2025 року — до чого готуватись українцям

19:19 Що треба знати про інвестиції в нерухомість в Україні

19:17 Військова служба за контрактом — що слід знати одеситам

19:16 Чому варто вибрати кнопковий телефон як запасний у 2025 році

18:58 У США розробили "ефективний" засіб боротьби з раком кишківника

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:43 Кіберполіція запобігла продажу унікального артефакту — фото

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

18:33 На Одещині знайшли гроші давніх кельтів — який вигляд мають

18:25 У Харкові пролунав вибух

18:22 Жорстокі наслідки ядерної війни — як це бачить ШІ

19:20 Податкові нововведення 2025 року — до чого готуватись українцям

19:19 Що треба знати про інвестиції в нерухомість в Україні

19:17 Військова служба за контрактом — що слід знати одеситам

19:16 Чому варто вибрати кнопковий телефон як запасний у 2025 році

18:58 У США розробили "ефективний" засіб боротьби з раком кишківника

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:43 Кіберполіція запобігла продажу унікального артефакту — фото

18:33 На Одещині знайшли гроші давніх кельтів — який вигляд мають

18:25 У Харкові пролунав вибух

18:22 Жорстокі наслідки ядерної війни — як це бачить ШІ

18:18 На Закарпатті ухилянти маскувалися у траурному кортежі — фото

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити