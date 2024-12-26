Інвестиції у нерухомість — як змінювався ринок у 2024 році

Що треба знати про інвестиції в нерухомість в Україні
Житлова нерухомість в Україні залишається найпопулярнішим сегментом для інвестицій завдяки стабільному попиту. У 2024 році інвестори найчастіше цікавилися нерухомістю у містах Західної України, адже там відносно безпечно і зберігається висока економічна активність.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про інвестиції у нерухомість у 2024 році.
Що відбувається на ринку нерухомості в 2024 році
На первинному ринку найбільшу зацікавленість серед покупців зберігають новобудови, особливо у великих містах, таких як:
- Київ;
- Львів;
- Одеса;
- Дніпро.
Однокімнатні квартири та студії залишаються найзатребуванішими через їх доступність і зручність для оренди.
Натомість інвестори зацікавлені у житлі, яке ще тільки будується, адже такі об'єкти зазвичай дешевші, ніж вже збудовані.
На вторинному ринку поступово відновлюється попит на нерухомість в областях, які віддалені від фронту. Також зростає інтерес до офісів, складів і торгових приміщень. Ця тенденція зберігається в Західній Україні, оскільки найбільша кількість бізнесів через війну переїхала саме туди.
Також інвестори у 2024 році усе частіше звертали увагу на мініготелі та апарт-комплекси, особливо у регіонах, які є популярними серед туристів.
Інвестиції у нерухомість — чи варто вкладати гроші
Купувати квартири й здавати їх в оренду, щоби отримувати стабільний прибуток у 2024 році, вигідно у містах, де є високий попит на житло. Стабільно заробляти на здачі нерухомості в оренду можна у Львові, Києві та інших великих містах.
Однак ціни на нерухомість все одно залежать від економічної ситуації в країні та близькості до зон бойових дій. До того ж такий бізнес має й свої ризики, серед яких:
- зупинка будівництва у разі банкрутства забудовника;
- падіння цін на ринку через макроекономічні фактори або зміни у законодавстві.
- можливі військові дії в певних регіонах.
Тож інвесторам варто інвестувати у різні об’єкти, щоби знизити ризики та вивчати регіони з найвищим потенціалом зростання цін. А для перевірки майбутніх угод варто залучати досвідчених юристів.
Раніше ми пояснювали, чому люди бояться інвестувати у нерухомість. Так, серед основних причин — страх втратити гроші та нерозуміння основ економіки.
Ще ми розповідали, що найбагатші люди світу у 2024 році втрачали свій капітал. Найбільших фінансових втрат зазнав американський мільярдер Ілон Маск.
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