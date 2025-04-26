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Комплаєнс — як вистояти на високоризикованому ринку у 2025 році

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Дата публікації: 26 квітня 2025 07:28
Комплаєнс — бронежилет для бізнесу: як вистояти на високоризиковому ринку у 2025 році
Комплаєнс — бронежилет для бізнесу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Чому високоризикові галузі — у фокусі? Європейські стандарти: від GDPR до ISO 27001 KYC, AML і фінансовий моніторинг: нова реальність Сталість, екологія і відповідальність: green-комплаєнс Комплаєнс-офіцер: нова роль у бізнесі Етапи впровадження комплаєнсу — не чек-лист, а стратегія Переваги комплаєнсу — у цифрах, довірі й стійкості Комплаєнс як стратегія майбутнього

Ваша компанія хоче залучити інвестора, вийти на ринок ЄС чи укласти контракт із американським партнером? Без системи комплаєнсу у 2025 році це може виявитися неможливим.

У воєнний час і в період післявоєнного відновлення довіра — найцінніша валюта. Саме тому дотримання міжнародних стандартів стало не опцією, а умовою виживання українського бізнесу. Комплаєнс — це більше, ніж юридична відповідність. Це бронежилет, що захищає компанію від репутаційних втрат, штрафів, зриву контрактів і зупинки діяльності.

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Чому високоризикові галузі — у фокусі?

Сектори, повʼязані з енергетикою, ІТ, оборонною індустрією, агроекспортом чи фінансами, перебувають під посиленим наглядом — з боку міжнародних партнерів, донорів і контролюючих органів.

Український бізнес опинився у новій реальності, де вимоги до відповідності (compliance) різко зросли. Війна прискорила перехід до нових стандартів — від санкційного регулювання до кіберзахисту та перевірки походження активів.

Європейські стандарти: від GDPR до ISO 27001

У 2025 році співпраця з європейськими компаніями майже завжди передбачає відповідність GDPR — Регламенту про захист персональних даних. Це означає, що навіть українські малі бізнеси мають мати політику конфіденційності, процедури обмеження доступу до даних і систему їх захисту.

У сфері кібербезпеки базовою умовою стала сертифікація ISO/IEC 27001 — особливо для ІТ-компаній, які працюють з клієнтами з ЄС і США. Така сертифікація — це не формальність, а ключ до міжнародного ринку.

KYC, AML і фінансовий моніторинг: нова реальність

Антивідмивне законодавство (AML) вже гармонізовано з європейськими директивами. Це означає, що навіть середній бізнес має розробити процедури "Знай свого клієнта" (KYC), перевіряти транзакції, вивчати бенефіціарів і уникати звʼязків з офшорами.

Інструменти на кшталт YouControl, Sanctions Scanner чи Dow Jones Risk & Compliance — тепер не опція, а щоденна робота комплаєнс-відділу.

Сталість, екологія і відповідальність: green-комплаєнс

Директива ЄС щодо заборони імпорту продукції, пов’язаної з вирубкою лісів, — яскравий приклад нового типу комплаєнсу. Екологічна відповідальність стає критичною для українських аграріїв, експортерів деревини, харчових компаній.

Вимога — проходити due diligence, підтверджувати походження сировини, відповідність стандартам сталого розвитку та екологічну верифікацію.

Комплаєнс-офіцер: нова роль у бізнесі

Наявність фахівця з комплаєнсу — тепер обовʼязкова умова участі у грантових програмах, міжнародних тендерах чи процесах акредитації. Це не лише юрист, а людина, яка впроваджує внутрішні політики, контролює ризики і формує культуру прозорості.

Це професія, яка виникла в Україні на тлі війни — і яка стає основою корпоративної етики нового часу.

Етапи впровадження комплаєнсу — не чек-лист, а стратегія

Впровадження комплаєнсу — це не просто набір паперових політик. Це послідовний процес, що починається з чесного погляду на свій бізнес.

Спершу — оцінка ризиків. Які процеси найвразливіші? Де компанія може зазнати юридичних чи репутаційних втрат?

Далі — формування внутрішніх правил гри. Антикорупційна політика, регулювання конфлікту інтересів, політика захисту даних — ці документи мають не лежати в шухляді, а бути зрозумілими кожному працівнику.

Третій крок — навчання команди. Це не разова лекція, а постійний діалог: як діяти етично, що робити в разі сумнівів, до кого звертатися.

Після цього — моніторинг. Автоматизовані системи, що попереджають ризики, допомагають уникати помилок, які можуть коштувати мільйони.

І, нарешті, — зовнішній аудит. Свіжий погляд ззовні часто виявляє те, чого не бачиш роками. А ще — додає довіри з боку партнерів і інвесторів.

Переваги комплаєнсу — у цифрах, довірі й стійкості

Що отримує бізнес, який вкладається в комплаєнс?

Передусім — довіру. Міжнародні інвестори набагато охочіше працюють із прозорими компаніями, де зрозуміло, хто ухвалює рішення, як відстежуються ризики і хто відповідає за етику.

Друге — захист. У вас менше шансів стати жертвою штрафів, перевірок, заморожених рахунків чи відмови банку у відкритті рахунку.

Третє — швидкість. Ви легше проходите тендери, відкриваєте компанії за кордоном, отримуєте фінансування.

І нарешті — репутація. В умовах нової економіки це головна валюта. Компанії з чіткою політикою і комплаєнс-офіцером автоматично потрапляють у короткі списки партнерів для міжнародних донорів, програм післявоєнного відновлення, закупівель.

Комплаєнс — це не витрати. Це — інвестиція у стійкість.

Комплаєнс як стратегія майбутнього

У 2025 році комплаєнс — не бюрократична формальність. Це — стратегічний інструмент модернізації, захисту й розвитку. Компанії, які цього не розуміють, ризикують втратити ринки, репутацію і сам бізнес.

Почніть із малого: оцініть свої ризики, перегляньте політики, залучіть комплаєнс-фахівця. Це ваш квиток на глобальний ринок. У 2025 році комплаєнс — не просто про відповідність. Це — про виживання. В епоху невизначеності виживають не найсильніші, а найпрозоріші. Комплаєнс — це не про контроль. Це про довіру. І саме вона — валюта перемоги.

інвестиції сфера енергетики бізнес кібербезпека юристи
Каріна Клименко - Юристка з питань високо ризикового бізнесу на ринках Європи та Північної Америки, компанія Stron Legal
Автор:
Каріна Клименко
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