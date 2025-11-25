Відео
Підконтрольний Газпрому НПЗ у Сербії зупинився — причина

Дата публікації: 25 листопада 2025 19:48
Оновлено: 19:48
Санкції США та припинення поставок сировини зупинили НПЗ Газпрому в Сербії
Нафтопереробний завод у сербському Панчеві. Фото: NIS

Нафтопереробний завод NIS у сербському Панчеві, який контролює російський Газпром, повністю призупинив роботу. Причиною цього стали санкції та нестача сирої нафти для переробки.

Раніше США тривалий час надавали тимчасові винятки для роботи компанії, але зараз санкції остаточно набули чинності, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Санкції США перекрили постачання сировини

Мінфін США запровадив санкції проти російського нафтового сектору, включно з компанією NIS, контрольний пакет якої належить компанії "Газпром нефть" та Газпрому.

Після цього банки припинили обробляти платежі NIS, а хорватський оператор JANAF призупинив постачання сирої нафти на завод у Панчеві.

Наслідки зупинки заводу NIS

Сербський уряд запевнив, що запаси пального для внутрішнього ринку достатні і причин для паніки немає.

Однак у NIS повідомили, що без поставок сировини завод не може виробляти бензин, дизель і авіапаливо, тому роботу повністю призупинено.

США вимагають виходу Росії зі складу акціонерів 

Для того, щоб вирішити цю проблему, США наполягають, аби російські компанії повністю вийшли зі складу керівництва NIS. Більш того, власникам дали три місяці для пошуку покупця російської частки.

До цього "Газпром нефть" володіла 44,9% акцій заводу, "Газпром" — 11,3%, владі Сербії належало 29,9%, а решта — дрібним акціонерам.

Як повідомлялось раніше, зять Трампа побудує розкішний готель на руїнах Генштабу в столиці Сербії — для цього в парламенті Сербії в терміновому порядку прийняли окремий закон.

Також дізнайтеся, що німецька комунальна компанія Uniper виграла арбітраж проти російської енергетичної компанії "Газпром", яка буде вимушена виплатити мільярди доларів компенсацій. 
 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
