Популярна приправа, яка допоможе прожити довше: потрібно їсти щодня

Люди по всьому світу продовжують шукати секрети довгого життя. І головне - досягти цієї мети здоровим шляхом. Деякі звички способу життя виявилися найсильнішими заходами профілактики ранньої смерті, показуючи, що вони можуть запобігти хворобам. Дійсно, відомо, що деякі продукти знижують рівень холестерину або відомі через свої оздоровчі властивості. Один із таких - цільнозернова гірчиця.

Про це повідомляє Express.

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Чим корисна гірчиця

Нове дослідження показує, що цільнозернова гірчиця корисна для вас. 10 г або чайна ложка, з’їдені щодня, можуть допомогти досягти здорового рівня глюкози і холестерину в крові.

Дослідження, представлене в Європейській федерації харчових наук і технологій (EFFoST), було проведено Tracklements спільно з Кардіффським столичним університетом.

Дослідження показало, що 86 відсотків учасників помітили зниження рівня глюкози або холестерину в крові протягом 12-тижневого періоду.

Зокрема, щодо холестерину, дослідження показало, що 64% добровольців помітили зниження рівня холестерину в крові протягом 12 тижнів.

Результати дослідження ґрунтуються на 42 добровольцях, які брали участь у дослідженні. Усі вони були у віці від 40 до 70 років і мали надмірну вагу або клінічне ожиріння.

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