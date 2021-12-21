live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Популярна приправа, яка допоможе прожити довше: потрібно їсти щодня

Здоров'я
22 грудня 01:50
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 4740
views-icon
Читати російською
Дослідження було проведено Tracklements спільно з Кардіффським столичним університетом
Популярна приправа, яка допоможе прожити довше: потрібно їсти щодня

Люди по всьому світу продовжують шукати секрети довгого життя. І головне - досягти цієї мети здоровим шляхом. Деякі звички способу життя виявилися найсильнішими заходами профілактики ранньої смерті, показуючи, що вони можуть запобігти хворобам. Дійсно, відомо, що деякі продукти знижують рівень холестерину або відомі через свої оздоровчі властивості. Один із таких - цільнозернова гірчиця.

Про це повідомляє Express.

Читайте також: Продукти, які не можна їсти, щоб прожити довго

Чим корисна гірчиця

Нове дослідження показує, що цільнозернова гірчиця корисна для вас. 10 г або чайна ложка, з’їдені щодня, можуть допомогти досягти здорового рівня глюкози і холестерину в крові.

Дослідження, представлене в Європейській федерації харчових наук і технологій (EFFoST), було проведено Tracklements спільно з Кардіффським столичним університетом.

Дослідження показало, що 86 відсотків учасників помітили зниження рівня глюкози або холестерину в крові протягом 12-тижневого періоду.

Зокрема, щодо холестерину, дослідження показало, що 64% добровольців помітили зниження рівня холестерину в крові протягом 12 тижнів.

Результати дослідження ґрунтуються на 42 добровольцях, які брали участь у дослідженні. Усі вони були у віці від 40 до 70 років і мали надмірну вагу або клінічне ожиріння.

Інші новини про продукти харчування та здоров'я

  • Вже багато років багато дієтологів і гастроентерологи сходяться на думці, що будь-який вид ковбаси небезпечний для здоров'я. Але незважаючи на всі запевнення лікарів, на полицях супермаркетів лежить різноманітний достаток ковбасних виробів.
  • Проблеми з травленням і обміном речовин можуть бути наслідком неправильного підходу до харчування. Існують кілька звичок, від яких варто відмовитися прямо зараз, щоб відчути себе краще незабаром.
Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 1

Оце так!

WowStateNormal 1

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 4740
їжа здоров'я
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
7 неочевидних симптомів, які свідчать про захворювання серця у чоловіків

7 неочевидних симптомів, які свідчать про захворювання серця у чоловіків

23 грудня 16:57

Здоров'я
Вчені назвали алкоголь, від якого найважче похмілля

Вчені назвали алкоголь, від якого найважче похмілля

23 грудня 04:50

Здоров'я
Комаровський сказав, чи можна давати дітям фруктовий сік

Комаровський сказав, чи можна давати дітям фруктовий сік

23 грудня 02:50

Здоров'я
Названо вид напоїв, що провокує п'ять видів раку

Названо вид напоїв, що провокує п'ять видів раку

22 грудня 09:17

Здоров'я
Головна Здоров'я Популярна приправа, яка допоможе прожити довше: потрібно їсти щодня
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь