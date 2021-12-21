live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Як одягатися взимку, щоб не замерзнути: топ порад

Здоров'я
21 грудня 16:52
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 216
views-icon
Читати російською
Головне правило щодо зимового одягу – багатошаровість та терморегуляція
Як одягатися взимку, щоб не замерзнути: топ порад

Взимку дуже важливо одягатися тепло й зручно, щоб уникнути переохолодження або навіть обмороження. Адже, наголосили у Міністерстві охорони здоров’я України, у морозну погоду наше тіло втрачає тепло швидше, ніж виробляє.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Читайте також: Названо ліки, які не можна приймати з Парацетамолом

Як одягатися взимку

У МОЗ радять вибирати одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів. При цьому зимове вбрання для низьких температур має складатися з трьох шарів:

  • нижній шар одягу має відводити вологу (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна);
  • середній шар повинен утримувати тепло (светр, кофта тощо);
  • верхній шар мусить захищати від погодних чинників (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Головне правило щодо зимового одягу – багатошаровість та терморегуляція: між різними одежинами має бути повітряний прошарок. Водночас одяг не повинен бути занадто грубим і сковувати рухи.

Не дати замерзнути голові й кінцівкам

За низьких температур потрібно носити рукавички й шапку: через долоні та оголену голову втрачається багато тепла. До того ж морозне повітря шкодить волоссю та призводить до пересихання шкіри рук та обличчя. Також повністю закритими мають бути і ноги, тобто – ніяких коротких штанів.

Яким має бути зимове взуття

У холодну пору року варто вибирати взуття із товстою підошвою. При цьому воно має бути просторим і не стискати ногу – завдяки цьому буде нормальний кровообіг і забезпечена достатню фіксацію надп'ятково-гомілкового суглоба.

Якщо відчули печіння на шкірі

Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обвітрення та/або обмороження відкритих ділянок тіла. У такому разі треба шукати, де зігрітися, наприклад зайти у будь-яке тепле місце – магазин, кафе чи під’їзд.

Щоб не замерзнути – рухайтесь

Якщо доводиться довго чекати на громадський транспорт, не треба стояти нерухомо. Щоб не замерзнути можна підстрибувати на місці, ходити, зробити декілька простих вправ – це також допоможе підтримувати фізичну активність.

Інші поради від МОЗ

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 216
МОЗ хвороба одяг зима
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
7 неочевидних симптомів, які свідчать про захворювання серця у чоловіків

7 неочевидних симптомів, які свідчать про захворювання серця у чоловіків

23 грудня 16:57

Здоров'я
Вчені назвали алкоголь, від якого найважче похмілля

Вчені назвали алкоголь, від якого найважче похмілля

23 грудня 04:50

Здоров'я
Комаровський сказав, чи можна давати дітям фруктовий сік

Комаровський сказав, чи можна давати дітям фруктовий сік

23 грудня 02:50

Здоров'я
Названо вид напоїв, що провокує п'ять видів раку

Названо вид напоїв, що провокує п'ять видів раку

22 грудня 09:17

Здоров'я
Головна Здоров'я Як одягатися взимку, щоб не замерзнути: топ порад
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь