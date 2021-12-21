У США схвалили використання нової ін'єкції для лікування ВІЛ

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило використання ін'єкційного препарату Apretude для зниження ризиюж.зхку інфікування ВІЛ. Цей препарат стане вирішальним у боротьбі з епідемією ВІЛ у країні.

Про це повідомили у пресслужбі FDA.

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Ефективність нового препарату

Препарат Apretude можуть призначати підліткам і дорослим, які важать не менше ніж 35 кг і можуть інфікуватись ВІЛ через статевий контакт. Перші дві ін'єкції вводять з інтервалом у місяць, потім – кожні два місяці.

У FDA зазначають, що цей препарат є ще однією доконтактною профілактикою ВІЛ (PrEP). Раніше PrEP був доступний тільки у формі таблеток Truvada і Descovy.

Згідно з результатами клінічних досліджень, ін'єкції Apretude краще захищають від інфікування, аніж пероральний препарат Truvada.

Перше дослідження, у якому брали участь ВІЛ-негативні цисгендерні чоловіки і трансгендерні жінки, показало, що ризик захворювання на 69% нижче. Друге, уякому брали участь цисгендерні жінки – на 90 %.

Водночас дослідження показали, що Apretude з більшою ймовірністю, ніж Truvada, викликає побічні ефекти, такі як реакції в місці ін’єкції, головний біль, втома, біль у спині, міалгія та висип.

Через ризик розвитку стійких до ліків варіантів ВІЛ, FDA рекомендує призначати ін'єкції лише тим, хто безпосередньо перед початком приймання препарату має негативний тест на ВІЛ.

Нагадаємо, доконтактна профілактика (PrEP) – це приймання антиретровірусних препаратів для зниження ризику інфікування ВІЛ.За критеріями ВООЗ, PrEP має сильний рівень рекомендації та високу якість доказів. В Україні доконтактну профілактику можна отримати у кабінетах довіри, СНІД-центрах або у партнерських організацій.

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