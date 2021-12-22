5 щоденних звичок, які негативно впливають на роботу мозку

В епоху технологічного прогресу ми всі перебудовуємося, щоб працювати більше, але при цьому шкодимо нашому мозку. На думку експертів, сучасний спосіб життя руйнує нейронні шляхи та робить нас повільнішими, щільнішими й менш здатними до оригінального мислення. Такий стан називається “гіперпідключення”, а довге перебування у ньому зрештою робить наш мозок менш продуктивним та неефективним.

Про це повідомляє businessinsider.

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Коли мова доходить до нашого здоров'я, ми не завжди думаємо про харчування нашого мозку, оскільки більшість людей перш за все звикли дбати лише про своє тіло. Щоб бути найбільш продуктивними почніть з коригування своїх повсякденних звичок і уникайте найпоширеніших помилок - тоді ваш розум буде вам вдячний.

Витік мізків від бездіяльності

Нестача фізичної активності має свою ціну - вона пов'язана з розвитком хронічних проблем зі здоров'ям, таких як:

Хвороба серця;

Ожиріння;

Депресія;

Недоумство;

Рак.

Багато людей занадто зайняті, щоб приділяти час “базовим руховим діям”, які можуть уповільнити зниження когнітивних функцій, наприклад ходьба, їзда велосипедом та розтяжка.

Сидячий спосіб життя змінює форму певних нейронів у головному мозку, згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Comparative Neurology, яке передбачає зв'язок між бездіяльністю та розумовим занепадом.

Регулярна фізична активність може принести вам когнітивну користь – збільшити кількість хімічних речовин у мозку, які сприяють кращій пам'яті та навчанню, а також з медичної точки зору.

Багатозадачність мозку - міф

Наші смартфони перетворилися на “швейцарські армійські ножі”. Ми використовуємо їх постійно. Пишемо повідомлення, коли йдемо вулицею, контролюємо електронну пошту в дорозі, читаємо або слухаємо подкасти, стоячи в черзі. Багатозадачність погано позначається на вашій продуктивності. Виявляється, це звичка, яка також перебудовує мозок та знижує вашу ефективність.

Ерл Міллер, нейробіолог з Массачусетського технологічного інституту та один зі світових експертів з поділу уваги, сказав, що наш мозок погано пристосований для багатозадачності.

"Коли люди думають, що вони багатозадачні, вони насправді просто дуже швидко перемикаються з одного завдання на інше. І щоразу, коли вони це роблять, це пов'язано з когнітивними витратами”, - зазначив нейробіолог.

Багатозадачність також збільшує вироблення гормонів кортизолу, а також адреналіну, який може надмірно стимулювати ваш мозок і викликати розумовий туман чи безладне мислення.

Інформаційне навантаження призводить до непотрібної надмірної стимуляції мозку

Величезна кількість листів, оновлень у соцмережах, а отримані нами повідомлення можуть бути приголомшливими. У багатьох ці дії забирають багато часу. Постійний потік контенту, якщо його не контролювати, може спричинити стрес і призвести до перевантаження при прийнятті рішень.

Деякі люди гордо вихваляються тим, скількома речами вони можуть маніпулювати за один день. Гленн Вілсон, колишній запрошений професор психології у коледжі Лондона, виявив у своєму дослідженні, що перебування в ситуації, коли ви намагаєтеся зосередитися на задачі, а електронний лист залишається непрочитаним у вашій поштовій скриньці, може знизити ваш ефективний IQ на 10 позначок.

Щоб максимально ефективно використовувати свій мозок щодня, використовуйте досконаліші інструменти та налаштування для фільтрації інформації протягом дня. Виявіть ініціативу щодо того, як ви споживаєте медіа. Підготуйте свій мозок ігнорувати непотрібну інформацію. Якщо ви організуєте свій день з урахуванням цих принципів, ви, можливо, значно підвищите ефективність свого мозку.

Сидіти занадто довго – це боляче

Сидіння – одне з найгірших речей, які ми можемо зробити для свого здоров'я. Нове дослідження UCLA повідомляє, що люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, ризикують витонченням областей мозку, які пов'язані з пам'яттю.

Було виявлено, що сидіння - це ризик для фізичного здоров'я, а й неврологічний ризик. Ви можете зменшити кількість сидячих занять, вживши заходів, таких як помірна ходьба, стояння під час роботи, навіть всього 10 хвилин за раз.

“Можливо, що малорухливий спосіб життя є важливішим показником структури мозку, зокрема товщини медіальної скроневої частки, і що фізична активність, навіть на вищих рівнях, недостатня для компенсації шкідливого впливу сидіння протягом тривалих періодів.”, - йдеться у матеріалі UCLA.

Час, проведений за екраном, може негативно вплинути на наше психічне та емоційне щастя

Взаємодія з обличчям все частіше замінюється на цифрові інструменти. Люди проводять в Інтернеті більше часу, ніж будь-коли раніше.

“Все, що має екран – телевізор, телефони, планшети, комп'ютери, відеоігри – складає екранний час”, - пояснив Том Керстинг, ліцензований психотерапевт та експерт у галузі психічного здоров'я та виховання дітей в епоху цифрових технологій.

Особиста розмова неймовірно корисна для вашого мозку. Дослідження університету Мічігану показало, що навіть всього 10 хвилин на день розмови з іншою людиною покращують пам'ять і пізнавальні здібності.

“Спілкування було настільки ж ефективним, як і традиційніші види розумових вправ для поліпшення пам'яті та інтелектуальних здібностей”, - сказав Оскар Ібарра, психолог з UM Institute for Social Research (ISR) і провідний автор дослідження з психологом ISR Юджином Бернстайном та психологом. Петро Вінкельман з Каліфорнійського університету, Сан Дієго.

Відсутність справжньої особистої взаємодії обмежує можливості мозку встановлювати найкращі зв'язки. Це також може призвести до самотності та депресії – психічних станів, які значною мірою погіршують здоров'я мозку.

Дивлячись на екран протягом усього дня, ви можете пошкодити очі, вуха, шию, плечі, спину, зап'ястя та передпліччя.Це також заважає добре виспатися. На думку експертів, надмірний екранний час негативно впливає на інтелектуальні здібності, а також на емоційне самопочуття.