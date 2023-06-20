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Зарплата у 26 тис. грн: кому в Україні готові платити таку суму

20 червня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата у 26 тис. грн — кому в Україні готові платити таку суму
Заклад громадського харчування. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні ринок праці поступово оговтується і деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.

Про це свідчать дані моніторингу порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Згідно з цими даними, у середньому в країні "член бригади ресторану" отримує 14 тисяч гривень. Загалом таких вакансій налічується більше 3 тисяч. З-поміж них:

  • 8,2% обіцяють зарплатню на рівні від 26 тисяч гривень;
  • 3,9% пропонують зарплату від 23 до 26 тисяч гривень;
  • 13,5% — від 17 до 20 тисяч гривень;
  • 23,7% — від 11 до 14 тисяч гривень;
  • 20,8% — від 8 до 11 тисяч гривень.

Найбільше офіціантам готові платити у середньому у таких містах:

  • Київ — 20 тис. грн;
  • Харків — 17 тис. грн;
  • Дніпро — 14,5 тис. грн;
  • Одеса — 15,5 тис. грн;
  • Чернівці — 14 тис. грн;
  • Запоріжжя — 12,5 тис. грн;
  • Одеса — 15,5 тис. грн;
  • Львів — 13,5 тис. грн;
  • Чернігів — 10 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

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