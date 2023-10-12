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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ріпак у жовтні

12 жовтня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 11 жовтня
Польові роботи. Фото: landlord.ua
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна є одним із провідних світових постачальників ріпакового насіння. У маркетинговому році 2022/23 (липень-червень) обсяг експорту українського ріпакового насіння становив 3,4 мільйона тонн.

У 2022 році валовий збір насіння озимого ріпаку становив 3,25 млн тонн. До того ж, площа збирання сягала 1,13 млн га, а середня врожайність по країні зросла до 2,87 т/га. За останні 10 років посівні площі в Україні збільшилися на 19%, а валовий збір насіння — на 42,4%. 

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Через блокаду та руйнування російськими військами портової інфраструктури України наразі експорт ріпакового насіння вкрай обмежений. Українські агровиробники і держава несуть суттєві збитки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ріпак станом на 11 жовтня.

Станом на 11 жовтня (за тижневий період з 4 по 11 жовтня) середня ціна на ріпак в Україні становить 11 403 грн за тонну разом з ПДВ.

 

Ціни на ріпак
Середня ціна на ріпак в Україні в період з 4 по 11 жовтня. Фото: tripoli.land

В період з 4 по 11 жовтня середні ціни на ріпак значно коливались. Якщо протягом 4–6 жовтня ціна трималася на рівні 11 286 грн за тонну разом з ПДВ (при курсі долара 36,59 грн), то 7 жовтня відбувся різкий ціновий стрибок. Того дня середня ціна ріпака досягла 11 477 грн за тонну. На цьому рівні вона протрималася чотири дні — по 10 жовтня включно, знизившись 11 жовтня до 11 462 грн за тонну.

 

Динаміка цін на ріпак
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ріпак в Україні

У процесі формування ціни на ріпак в Україні практично не беруть участь вітчизняні переробники, оскільки практично весь зібраний урожай йде на світовий ринок. Для фермерів, які вирішують вирощувати ріпак, важливо враховувати, що ціна на цей продукт в Україні може бути нестабільною. Одним із ключових факторів, що впливають на ціну ріпаку, є співвідношення між попитом з боку закордонних покупців та обсягами пропозиції з боку українських фермерів.

Нестабільною ціна може бути і через війну в Україні. Економічні виклики, пов'язані з російським вторгненням, серйозно впливають на аграрний сектор та економіку України. Ця складна ситуація призвела до зменшення обсягів виробництва ріпаку та викликала невизначеність щодо його майбутнього експорту.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про динаміку вересневих цін на кукурудзу, пшеницю, ячмінь і соняшник. Писали ми й про цінову динаміку на сою та ріпак.
 

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