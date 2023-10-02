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Цибуля може подорожчати: як і коли зміняться ціни на популярний овоч

2 жовтня 2023 11:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на цибулю — експерти попереджають про подорожчання овоча
Продуктовий відділ магазину. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти радять зробити запаси овоча, який становить основу щоденного раціону, доки не кусаються ціни. Йдеться про цибулю, яка може знову подорожчати.

Про це повідомляє Agroreview.

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Торік в Україні вартість цибулі била рекорди, підскочивши у кілька разів — до понад 40 грн/кг. В основному стрімке подорожчання було спровоковане війною. Минулого року значну частину цього овоча постачали південні області, після окупації попит населення було задовольнити вкрай складно. Робили ставку на імпорт.

У 2023 році для компенсації нестачі збільшили посівні площі під цибулю не тільки домогосподарства, а й масові виробники. Дефіциту відповідної продукції не буде, тому ціни на неї повернулися в норму. У магазинах супермаркетів продається виключно український продукт. З огляду на достатню пропозицію, вартість овоча поки не кусається.

 

ціни на цибулю
Джерело: Мінфін

Однак така тенденція збережеться не надто довго.

Невдовзі експерти прогнозують незначне сезонне подорожчання цибулі. За словами економічного експерта Олега Пендзина, минулорічних цінових рекордів не буде.

"Ціни на цибулю не будуть змінюватись так, як минулого року. Безперечно, буде подорожчання, бо витрати на зберігання хтось змушений оплачувати. Але це не буде в три рази, як було торік", — наголосив він.

Втім, надавати точні прогнози щодо того, якими будуть ціни вже у найближчі місяці, експерти поки не наважуються. Оскільки кінцева вартість залежатиме від низки факторів, серед них, зокрема, чи сповільниться зростання цін на пальне, яке становить велику частку у структурі логістичних витрат виробників.

Більше про продукти

Нагадаємо, в Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.

Також ми писали, що Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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