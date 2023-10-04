Курс валют на 5 жовтня — у банках різко змінилась вартість долара

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на четвер, 5 жовтня. Відповідно до нього, євро коштує 38,42 грн/євро (+0,10), а долар — 36,60 грн (+0,01).

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро на 5 жовтня

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,13 грн (-0,12). У купівлі — 37,47 грн (+0,06), в продажу — 38,16 (-0,01). Євро коштує у купівлі 39,71 грн (-0,02), у продажу — 40,67 (-0,03) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн (-0,20) — 38,20 грн (-0,20);

Укрсиббанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,10 грн (-0,50);

Райффайзенбанк — 37,40 грн (+0,10) — 37,84 грн (+0,10);

Правекс-Банк — 37,70 грн (+0,05) — 38,40 грн (+0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн (-0,10), у продажу — 38,22 (-0,15). Ціна євро у купівлі — 40,44 грн (+0,04), в продажу — 40,79 (+0,04).

Джерело: Мінфін

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Більше про гроші

Нагадаємо, на думку голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, перший день роботи режиму "керованої гнучкості обмінного курсу" засвідчив те, що гривня не злетіла "в космос". Регулятор не планує відпускати гривню у вільне плавання, а інтервенції з часом стабілізуються. Несуттєві коливання курсу будуть в обидва боки.

Також ми писали, що регулятор оновив терміни обміну банкнот, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.