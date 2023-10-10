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АЗС оприлюднили ціни на бензин та дизель: ситуація на ринку 10 жовтня

10 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 10 жовтня — як змінилась ситуація на ринку
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 10 жовтня, українські автозаправні станції оприлюднили вартість пального. За добу середні ціни підвищились не на весь асортимент, подорожчала марка бензину A-95+ та автогаз.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 10 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 10 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,33 грн/л;
  • А-92 — 53,27 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,41 грн/л;
  • скраплений газ — 25,80 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,12 грн/л,
  • А-95 — за 55,20 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 52,92 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель продавали за 55,22 грн/л,
  • а також автогаз — 25,71 грн.

Ціни на пальне сьогодні 10 жовтня на найбільших АЗК України

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 10 жовтня

10 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче пропонують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижчу вартість на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче продає мережа "Паралель" — 57,49 грн/л, найдешевше АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 26,17 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

 

ціни на бензин 10 жовтня
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, німецький автопром відомий у світі надійністю своєї продукції. Але є три марки авто, які окремо виділяють самі німці як найякісніші.

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