Ціни на пальне 19 жовтня — скільки коштує бензин АЗС ОККО, WOG та Shell

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне на українських автозаправних станціях за добу зазнали змін. У четвер, 19 жовтня, дизельне пальне та всі види бензинів незначно подешевшали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне сьогодні, 19 жовтня, вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне на АЗС 19 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 19 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,41 грн/л;

А-92 — 53,23 грн/л;

дизельне пальне — 55,51 грн/л;

скраплений газ — 26,11 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 продавали за 53,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель продавали за 55,65 грн/л,

а також автогаз — 25,99 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 19 жовтня

19 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча вартість на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель коштує на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 26,42 грн/л, на KLO — 26,88 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Більше про авто

На українських АЗС можуть зрости ціни на скраплений газ. До цього призведе рішення уряду про підвищення акцизу на нього.

Також ми писали, що за підсумками продажів авто за 9 місяців 2023 року, найпопулярнішим кольором для машини в Україні залишається сірий. А улюблений автомобіль в такому тоні — Volkswagen Golf.