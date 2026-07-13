Два знаки Зодіаку на порозі нового життя: кому літо 2026 принесе щасливі зміни

Астрологічне коло, красива усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Літо 2026 буде переломним періодом для багатьох представників зодіакального кола. Але для двох знаків Зодіаку воно виявиться дійсно доленосним. Цим щасливчикам вже скоро відкриється вікно можливостей.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз астрологині Белли Попи розповідає, для кого літо 2026 стане часом позитивних змін у житті.

Знаки Зодіаку, яким чекати на щасливі зміни у житті влітку 2026

Лев

Планета удачі, достатку та розвитку Юпітер перейшла у ваш знак ще 30 червня. З цього моменту ви могли помітити як перед вами відкриваються нові перспективи в роботі, кар'єрі та особистому житті. Белла Попа каже, до 26 липня ви буквально будете перебувати у центрі уваги, а можливості з'являтимуться значно легше, ніж раніше. Після 22 липня, коли Сонце увійде до знака Лева, ви відчуєте ще більше впевненості, а шансів на успіх стане значно більше.

Не менш позитивні зміни торкнуться і сфери кохання, адже Північний Вузол переходить у ваш сьомий будинок партнерства. У ваше життя можуть прийти люди, знайомство з якими здаватиметься доленосним. Для когось це буде початок серйозних стосунків.

Астрологиня зазначає, у будь-якому разі, перед новим етапом важливо попрощатися з тим, що більше не приносить радості чи розвитку. Це можуть бути токсичні стосунки, застарілі звички або переконання, які стримують ваш рух уперед.

Знак Зодіаку Лев. Фото: magnific.com

Водолій

Для вас літо 2026 стане часом доленосних рішень і несподіваних поворотів. 26 липня Північний вузол переходить у ваш знак, відкриваючи період важливих змін. Тоді почнуть відбуватися події, які ніби поступово складатимуть усі фрагменти життя в єдину картину. Разом із цим прийдуть нові можливості, перспективні знайомства та рішення, які визначатимуть ваше майбутнє.

Приємні сюрпризи очікують і в особистій сфері. Юпітер активізує сектор партнерства, тому стосунки стануть теплішими, гармонійнішими та романтичнішими. Цього літа доля може подарувати зустріч із людиною, яка відіграє особливу роль у вашому житті.