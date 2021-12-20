5 помилок у приготуванні спагетті, які зіпсують страву

Паста часто здається найпростішою стравою, яку можна готувати в будній вечір, але якщо ви помилитеся в деяких простих кроках - то можете зіпсувати макарони.

Про пʼять найпоширеніших помилок розповідає DailyStar.

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Як приготувати смачні спагетті

Тисячі людей щовечора кидають пасту в каструлю і варять її як легкий варіант вечері разом із улюбленими соусами, такими як болоньезе або карбонара.

Є 5 найпоширеніших кулінарних помилок, які допускаються під час приготування макаронів.

Не переваріть

Щоб отримати ідеальні спагетті, ви повинні варити їх шість-сім хвилин.

Якщо вони все ще хрусткі, продовжуйте готувати їх і через кожних 30 секунд пробуйте.

Не додавайте оливкову олію

Не додавайте оливкову олію у воду для макаронів.

Ми всі чули, що це може запобігти злипанню макаронних виробів під час зливання води, але якщо їх правильно приготувати та швидко додати в них соус, цього не повинно статися.

Уникайте цього, оскільки олія залишить плівку на макаронах після того, як вода буде злита.

Не зливайте воду одразу

Ви повинні посолити воду з макаронами під час її приготування, а потім трохи почекати, перш ніж її зливати.

Це може допомогти розбавити соус пізніше, якщо потрібно. І може посилити смак без додавання додаткової солі.

Не промивайте макарони

Деякі люди промивають макаронні вироби після приготування, але будь-який італієць з жахом похитав би головою.

Так ви змиєте частину смаку пасти, а також втратите частину крохмалю, який допомагає зв’язувати соус з макаронами.

Не використовувайте малу каструлю

Пасту потрібно готувати у великій кількості води, щоб вона мала "простір для дихання".

Використовуйте велику каструлю з високими бортиками та від 500 мл до 1 літра води на 100 г сушених макаронів.

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