5 помилок у приготуванні спагетті, які зіпсують страву

Паста часто здається найпростішою стравою, яку можна готувати в будній вечір, але якщо ви помилитеся в деяких простих кроках - то можете зіпсувати макарони.
Про пʼять найпоширеніших помилок розповідає DailyStar.
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Тисячі людей щовечора кидають пасту в каструлю і варять її як легкий варіант вечері разом із улюбленими соусами, такими як болоньезе або карбонара.
Є 5 найпоширеніших кулінарних помилок, які допускаються під час приготування макаронів.
Щоб отримати ідеальні спагетті, ви повинні варити їх шість-сім хвилин.
Якщо вони все ще хрусткі, продовжуйте готувати їх і через кожних 30 секунд пробуйте.
Не додавайте оливкову олію у воду для макаронів.
Ми всі чули, що це може запобігти злипанню макаронних виробів під час зливання води, але якщо їх правильно приготувати та швидко додати в них соус, цього не повинно статися.
Уникайте цього, оскільки олія залишить плівку на макаронах після того, як вода буде злита.
Ви повинні посолити воду з макаронами під час її приготування, а потім трохи почекати, перш ніж її зливати.
Це може допомогти розбавити соус пізніше, якщо потрібно. І може посилити смак без додавання додаткової солі.
Деякі люди промивають макаронні вироби після приготування, але будь-який італієць з жахом похитав би головою.
Так ви змиєте частину смаку пасти, а також втратите частину крохмалю, який допомагає зв’язувати соус з макаронами.
Пасту потрібно готувати у великій кількості води, щоб вона мала "простір для дихання".
Використовуйте велику каструлю з високими бортиками та від 500 мл до 1 літра води на 100 г сушених макаронів.
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