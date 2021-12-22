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"Слуга народу" перед Новим роком подарував понад мільйон гривень: хто отримав гроші — не коментує

Фінанси
22 грудня 11:29
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Грошей поменшало на рахунку депутата-спортсмена
"Слуга народу" перед Новим роком подарував понад мільйон гривень: хто отримав гроші — не коментує

Народний депутат від “Слуги народу” та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк подарував невідомій особі частину з призових — 1,3 млн гривень. Кому дістався такий подарунок депутат розповісти відмовився.

Про це йдеться в матеріалі Страна.UA.

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Як коментує депутат?

Інформація про подарунок зазначена у даних про суттєві зміни його майнового стану в Єдиному реєстрі декларацій. Зокрема в документі йдеться, що 6 грудня Беленюк подарував 1,3 млн грн.

Хто став отримувачем щедрого подарунку не вказано, але відомо, що ця людина проживає в Україні.

Сам Беленюк категорично відмовився назвати прізвище та ім’я людини, яка отримала ці гроші.

"Дані зміни я вказав у своїй декларації. Якщо там немає імені того, кому безпосередньо зроблено переказ, я і не зобов'язаний його вказувати. Подарунок було здійснено, а кому і як — за законом я маю право цю інформацію не висвітлювати. Там не було потреби вказувати ім'я людини або назву організації, тому я і не вказував. Я не розумію, чому я взагалі маю це коментувати", — пояснив він.

29 листопада, Беленюк отримав 1,5 мільйона гривень за перемогу на Олімпійських іграх в Токіо. Гроші йому було передано від управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації. Раніше 9 серпня він отримав 3,3 млн гривень нагороди за участь в Олімпійських іграх (соціальні виплати).

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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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Слуга народу Жан Беленюк
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