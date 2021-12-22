Скільки отримує прем'єр: в уряді "відкрили" зарплату Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за рік заробив трохи більше півмільйона гривень. Глава Кабміну не отримував премії, але майже кожен місяць був у відрядженнях.
Про це на запит APnews повідомили у Секретаріаті Кабміну.
Скільки заробляє глава Кабміну?
Посадовий оклад прем’єра варіювався від 40 до 60 тисяч гривень на місяць. Після вирахування податків Шмигаль отримав в середньому 45 тисяч гривень на місяць.
Фактично главі уряду виплачували такі суми:
- січень – 47 293 грн;
- лютий – 44 299 грн;
- березень – 41 833 грн;
- квітень – 45 179 грн;
- травень – 44 299 грн;
- червень – 44 361 грн;
- липень – 45 323 грн;
- серпень – 44 646 грн;
- вересень – 44 655 грн;
- жовтень – 47 322 грн;
- листопад – 57 157 грн.
Премії Денис Шмигаль не отримував зовсім, але майже щомісяця, крім січня, бував у відрядженнях. Разом за рік прем’єр-міністр заробив 506 367 грн.
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