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Скільки отримує прем'єр: в уряді "відкрили" зарплату Шмигаля

Фінанси
22 грудня 17:50
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Винагороди, крім окладу, урядовець не отримує
Скільки отримує прем'єр: в уряді "відкрили" зарплату Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за рік заробив трохи більше півмільйона гривень. Глава Кабміну не отримував премії, але майже кожен місяць був у відрядженнях.

Про це на запит APnews повідомили у Секретаріаті Кабміну.

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Скільки заробляє глава Кабміну?

Посадовий оклад прем’єра варіювався від 40 до 60 тисяч гривень на місяць. Після вирахування податків Шмигаль отримав в середньому 45 тисяч гривень на місяць.

Фактично главі уряду виплачували такі суми:

  • січень – 47 293 грн;
  • лютий – 44 299 грн;
  • березень – 41 833 грн;
  • квітень – 45 179 грн;
  • травень – 44 299 грн;
  • червень – 44 361 грн;
  • липень – 45 323 грн;
  • серпень – 44 646 грн;
  • вересень – 44 655 грн;
  • жовтень – 47 322 грн;
  • листопад – 57 157 грн.

Премії Денис Шмигаль не отримував зовсім, але майже щомісяця, крім січня, бував у відрядженнях. Разом за рік прем’єр-міністр заробив 506 367 грн.

Зарплата прем'єра

Зарплата прем'єра

Зарплата прем'єра

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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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Денис Шмигаль Кабінет міністрів зарплати
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