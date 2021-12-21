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Нацбанк припинить випуск двох банкнот: з чим це пов'язано

Фінанси
21 грудня 12:00
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Регулятор завершує випуск особливих святкових грошей
Нацбанк припинить випуск двох банкнот: з чим це пов'язано

22 грудня Нацбанк завершує випуск серії пам’ятних банкнот номіналом 50 та 1000 гривень. присвячених 30-річчю Незалежності України. Продаж планують продовжити і в 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Чим особливі купюри?

Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 50 та 1000 гривень і водночас мають важливу відмінність – на їх лицьовому боці нанесено айдентику (символіку) до святкування 30-тої річниці Незалежності України, яка поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Банкноти номіналом 50 та 1000 гривень зразка 2019 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка випускались під серією ЯА.

Банкноти до 30-річчя Незалежності

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 50 гривень – 64 гривні, пам’ятної банкноти номіналом 1000 гривень – 1015 гривень.

Придбати сувенірну продукцію можна в системі онлайн-замовлень , а також банках-дистриб’юторах (АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК").

“Крім того, Національний банк у 2022 році планує випустити набори пам’ятних банкнот усіх номіналів (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень), присвячені 30-річчю Незалежності України. Вони будуть доступні в клясерах (2 000 штук) та конвертах (3 000 штук). Про дату початку реалізації цих наборів буде повідомлено додатково”, — додали в регуляторі.

Раніше по темі:

  • Нацбанк продовжує випускати серії пам’ятних банкнот до 30-річчя Незалежності України. 19 листопада в обіг ввели ще дві тематичні пам’ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень.
  • 10 серпня Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України", а 17 серпня – ще дві пам'ятні монети.
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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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