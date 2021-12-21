Нацбанк припинить випуск двох банкнот: з чим це пов'язано

22 грудня Нацбанк завершує випуск серії пам’ятних банкнот номіналом 50 та 1000 гривень. присвячених 30-річчю Незалежності України. Продаж планують продовжити і в 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Чим особливі купюри?

Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 50 та 1000 гривень і водночас мають важливу відмінність – на їх лицьовому боці нанесено айдентику (символіку) до святкування 30-тої річниці Незалежності України, яка поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Банкноти номіналом 50 та 1000 гривень зразка 2019 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка випускались під серією ЯА.

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 50 гривень – 64 гривні, пам’ятної банкноти номіналом 1000 гривень – 1015 гривень.

Придбати сувенірну продукцію можна в системі онлайн-замовлень , а також банках-дистриб’юторах (АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК").

“Крім того, Національний банк у 2022 році планує випустити набори пам’ятних банкнот усіх номіналів (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень), присвячені 30-річчю Незалежності України. Вони будуть доступні в клясерах (2 000 штук) та конвертах (3 000 штук). Про дату початку реалізації цих наборів буде повідомлено додатково”, — додали в регуляторі.

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