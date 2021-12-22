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“Як в острові скарбів”: ПриватБанк запустив новий спосіб оплати

Фінанси
22 грудня 15:54
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“Як в острові скарбів”: ПриватБанк запустив новий спосіб оплати

З 21 грудня ПриватБанк запустив у тестовому режиму новий сервіс оплати за допомогою NFC-міток.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Як працює сервіс?

“Ця технологія на сьогодні - найпростіший і найдоступніший для бізнесу спосіб приймати безконтактні платежі. Вона розроблена для підприємців та невеликих торгових точок, підприємств громадського харчування та дозволяє оплачувати покупки та послуги в один клік за допомогою смартфона”, — пояснили в фінустанові.

Щоб оплатити покупку треба:

  • прикласти смартфон до NFC-мітки;
  • ввести суму в формі для оплати;
  • вибрати картку для списання;
  • оплатити.

"Як в острові скарбів, тільки з NFC", — додали у ПриватБанку.

Для підключення сервісу підприємцям та торговим точкам достатньо оформити онлайн заявку в банку та отримати комплект спеціальних NFC-міток, які можна наклеїти у зручному для оплати місці.

З 21 грудня 2021 року новий сервіс запущений у тестовому режимі та проходить тестування у торгових точках та підприємствах громадського харчування у Києві та інших регіонах України. Після завершення бета тестування сервісу підключити оплату NFC-міткам зможуть усі клієнти послуги еквайрингу через особистий кабінет сервісу або “Приват24 для бізнесу”.

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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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