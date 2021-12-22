“Як в острові скарбів”: ПриватБанк запустив новий спосіб оплати

З 21 грудня ПриватБанк запустив у тестовому режиму новий сервіс оплати за допомогою NFC-міток.
Про це повідомляє пресслужба банку.
“Ця технологія на сьогодні - найпростіший і найдоступніший для бізнесу спосіб приймати безконтактні платежі. Вона розроблена для підприємців та невеликих торгових точок, підприємств громадського харчування та дозволяє оплачувати покупки та послуги в один клік за допомогою смартфона”, — пояснили в фінустанові.
Щоб оплатити покупку треба:
"Як в острові скарбів, тільки з NFC", — додали у ПриватБанку.
Для підключення сервісу підприємцям та торговим точкам достатньо оформити онлайн заявку в банку та отримати комплект спеціальних NFC-міток, які можна наклеїти у зручному для оплати місці.
З 21 грудня 2021 року новий сервіс запущений у тестовому режимі та проходить тестування у торгових точках та підприємствах громадського харчування у Києві та інших регіонах України. Після завершення бета тестування сервісу підключити оплату NFC-міткам зможуть усі клієнти послуги еквайрингу через особистий кабінет сервісу або “Приват24 для бізнесу”.