live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Наймодніший пуховик зими 2021-2022: його носить сама Дженніфер Лопес

Мода та стиль
22 грудня 11:36
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 5624
views-icon
Читати російською
Ця модель дуже популярна в українських колекціях
Наймодніший пуховик зими 2021-2022: його носить сама Дженніфер Лопес

У цю холодну зиму відмінним варіантом для того, щоб не замерзнути, буде ультратеплий пуховик. Ошатний і оригінальний варіант такого вбрання вибрала для себе навіть американська співачка Дженніфер Лопес.

Білосніжний пуховик, що ідеально сидить по фігурі, прекрасно підкреслив смаглявий відтінок її шкіри. Він оброблений яскравими контрастними деталями - чорною блискавкою і заклепками.

Пуховик Джей Ло

Пуховик Джей Ло 2

Свій білий пуховик Лопес придбала у бренду Aritzia. Але подібних йому вистачає в колекціях інших марок, українських в тому числі. Приталені і оверсайз, пуховики-пальто і сорочки, з деконструкцією і стьобані - кожен знайде щось собі до смаку і буде виглядати взимку сміливо, незвично і при цьому дуже ніжно.

Читайте також:
5 відтінків моди: головні кольори 2022 року

Зимний пуховик - открытый

Зимний пуховик - приталенный

Зимний пуховик - оверсайз

Зимний пуховик - бомбер

Більше про моду

  • Україна - це модно. Вишиванки носять по всьому світу, а ми зібрали  5 українських зірок, які виглядають в національних нарядах просто приголомшливо.
  • Знаменита американська співачка Ріанна задала новий тренд зимової моди, пройшовшись по засніженому Нью-Йорку.
  • Перший місяць зими вже стартував, а це означає, що прийшов час задуматися над тим, у чому ми будемо зустрічати Новий Рік. Втім, відповідально підійти варто не тільки до вибору головного вбрання, але і до взуття.
  • Принти стали справжнім трендом моди взимку 2021-2022 року. Кожна модниця буквально повинна мати пару речей зі сміливим візерунком – будь-то одяг, взуття, аксесуари або навіть незвичайний манікюр.
Останні новини по темі:
Автор публікації
Ігорь Гришин
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 3

Оце так!

WowStateNormal 1

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 1
views-icon 5624
Дженіфер Лопес мода
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Серіал від Netflix потрапив у скандал: показали українців злодіями

Серіал від Netflix потрапив у скандал: показали українців злодіями

23 грудня 16:39

Мода та стиль
Красива зачіска на Новий рік за 5 хв: підходить для волосся будь-якої довжини

Красива зачіска на Новий рік за 5 хв: підходить для волосся будь-якої довжини

23 грудня 12:57

Мода та стиль
8 наймодніших стрижок 2022 року

8 наймодніших стрижок 2022 року

22 грудня 15:41

Мода та стиль
Це антитренд! Топ-3 популярні речі, які потрібно залишити в 2021 році

Це антитренд! Топ-3 популярні речі, які потрібно залишити в 2021 році

22 грудня 11:55

Мода та стиль
Головна Мода та стиль Наймодніший пуховик зими 2021-2022: його носить сама Дженніфер Лопес
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь