Наймодніший пуховик зими 2021-2022: його носить сама Дженніфер Лопес

У цю холодну зиму відмінним варіантом для того, щоб не замерзнути, буде ультратеплий пуховик. Ошатний і оригінальний варіант такого вбрання вибрала для себе навіть американська співачка Дженніфер Лопес.

Білосніжний пуховик, що ідеально сидить по фігурі, прекрасно підкреслив смаглявий відтінок її шкіри. Він оброблений яскравими контрастними деталями - чорною блискавкою і заклепками.

Свій білий пуховик Лопес придбала у бренду Aritzia. Але подібних йому вистачає в колекціях інших марок, українських в тому числі. Приталені і оверсайз, пуховики-пальто і сорочки, з деконструкцією і стьобані - кожен знайде щось собі до смаку і буде виглядати взимку сміливо, незвично і при цьому дуже ніжно.

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