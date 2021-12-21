Білизна з минулого: 4 неочевидних причини, чому в СРСР носили комбінації

Знаєте, що було у кожної радянської жінки? Комбінації. Їх постійно одягали під одяг. Також комбінація - модний елемент жіночої білизни у СРСР. Зараз мало тих, хто продовжує носити дану річ. Але у шафах бабусь та мам ще можна знайти комбінації. Спочатку вони були максимально простими, а згодом стали шовковими з різними елементами прикрас. Чому комбінації були такими популярними та масовими?

Новини.LIVE підготувало чотири неочевидні причини.

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Комбінація приховувала частини тіла жінок

У Радянському союзу такі поняття як сексуальність та надто відвертий одяг не були нормою. Комбінація дозволяє уникнути небажаних ситуацій та приховує оголені частини тіла. Також за нею не було видно бюстгальтер. Якщо він просвічувався - це вважали некрасивим. Жінки не хотіли зіпсувати свій образ через такі деталі.

Комбінація - це практично

Жінки одягали їх під сукні, які часто шили з синтетичних тканин. Не завжди вони були приємними до тіла, а також могли електризуватися. Це все викликає дискомфорт. Тому панянки одягали комбінацію, щоб створити додатковий шар.

Комбінація - це естетично

У СРСР не було великої різноманітності модного та красивого одягу, а з білизною взагалі були великі проблеми. Вона була однакова та не надто якісна. Кружева - це взагалі диковинка. Мало хто міг похвалитися таким набором. А от комбінації були різноманітними - синтетичні, шовкові, яскраві, ніжні, з кружевами. Жінки завдяки їм підкреслювали свою сексуальність.

Комбінації рятували взимку

Справа в тому, що шерстяний одяг був дуже колючим. Навіть міг натерти шкіру та викликати роздратування. Комбінація захищає тіло від неприємних наслідків. Також вона допомагає зберігати тепло. Зараз ми одягаємо майки під светри взимку, а раніше для цього була комбінація.

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