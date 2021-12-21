6 помилок з одягом-оверсайз, які повнять фігуру: їх роблять всі

Оверсайз вже давно оселився в гардеробі всіх модниць, і це цілком зрозуміло. Носити такі речі комфортно, а виглядають вони часто досить стильно. Однак об'ємний одяг таїть в собі чимало небезпек, тому до його вибору варто підходити з особливою ретельністю.

Стилістка Олена Червова для marie claire розповіла, які помилки при виборі оверсайз роблять всі жінки.

Оверсайз поверх сукні

Таке поєднання може з легкістю перетворити вашу фігуру на кулю. Тому, якщо ви плануєте надіти оверсайз в поєднанні з сукнею, то стежте за важливими деталями. Наприклад, можна оголити декольте V-подібним вирізом, зробити акцент на талії, заправивши сорочку, або підтягнути рукава, оголивши зап'ястки.

Занадто багато оверсайз

Краще, коли в образі одна річ оверсайз, а інша – облягаюча. Таким чином ви не переборщите з об'ємами, а ваш аутфіт буде виглядати гармонійно.

Непропорційний оверсайз

Якщо ви худенька дівчина невисокого зросту, то ви можете вибрати трохи об'ємну сорочку. А якщо у вас пишні форми і високий зріст, то оверсайз, навпаки, повинен бути максимальних розмірів – в іншому випадку ви візуально будете здаватися повніше.

Неправильний верхній одяг

Багато дівчат, надягаючи оверсайз, верхній одяг вибирають приталеним. Однак таким чином куртка збирається в складки, а ви виглядаєте на кілька розмірів більше. Запам'ятайте правило: оверсайз база – оверсайз верхній одяг.

Неправильний оверсайз-піджак

При виборі піджака, слід звертати увагу на розмір. Дівчата з пишними грудьми можуть виглядати в кілька разів більше, якщо виберуть піджак неправильного розміру. Втім, струнким дівчатам так само не варто переборщувати з об'ємами.

Невдала тканина

Занадто тонкі тканини будуть висіти на вас, як штори. Пам'ятайте, що щільні та складні тканини – запорука якісної посадки.

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