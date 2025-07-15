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Main Fashion Професійний догляд за волоссям вдома — що для цього потрібно

Професійний догляд за волоссям вдома — що для цього потрібно

Ua ru
Publication time 19 July 2025 06:30
Як правильно доглядати за волоссям вдома — усе, що потрібно знати
Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Красиве та здорове волосся не потребує мільйона баночок — достатньо зрозуміти, які етапи дійсно необхідні, а які — просто маркетинговий шум. У цій статті ми розкладаємо все по поличках: що варто робити регулярно, а від чого можна сміливо відмовитись.

Новини.LIVE розповість детально про етапи правильного догляду за волоссям.

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Основні етапи догляду за волоссям

Щоб волосся мало доглянутий вигляд, потрібні лише два ключові кроки: очищення і кондиціонування. Є ще третій — захист, але він залежить від вашого типу волосся і способу життя. 

Очищення

Правильний шампунь — це не лише про чистоту. Він впливає на ріст волосся, здоров’я шкіри голови і навіть на те, чи буде з’являтись лупа.

Очищення допомагає:

  • позбутись залишків стайлінгу, пилу і шкірного жиру;
  • запобігти закупорці пор;
  • очистити шкіру голови від мертвих клітин;
  • підготувати волосся до наступних етапів догляду.

Якщо шампунь підібрано неправильно або ви нехтуєте очищенням, можливі наслідки — свербіж, випадіння волосся, лупа або сухість.

Миття волосся важливий етап в догляді
Миття волосся. Фото: Freepik

Зволоження

Цей крок — must have для будь-якого типу волосся. До кондиціонуючих засобів належать не тільки звичні кондиціонери, а й маски, бальзами, флюїди.

Що роблять кондиціонуючі засоби:

  •  закривають лусочки волосся, роблячи його гладким;
  • зменшують пухнастість;
  • утримують вологу;
  • відновлюють pH;
  • допомагають легко розчісувати волосся;
  • захищають від агресивного зовнішнього середовища.

Не всім потрібні білкові відновлюючі засоби або незмивні кондиціонери — усе залежить від стану волосся.

В догляді за волоссям важливо знати враховувати все
Дівчина наносить маску на волосся. Фото: Freepik

Захист

Цей етап важливий, але не для всіх. Якщо ви щодня користуєтесь феном або вирівнювачем, термозахист обов’язковий. Якщо ж ні, то можна обійтись базовим доглядом.

Деякі шампуні й маски вже містять силікони або полімери, які утворюють захисну плівку. Але якщо у вас пошкоджене, довге або пористе волосся — варто додатково використовувати незмивні засоби з термозахисною дією.

Раніше ми писали про те, як позбутися тонких локонів і повернути волоссю здоровий вигляд.

Також ми повідомляли, коли та скільки разів варто мити волосся влітку.

fashion trends hair care style
Juliya Pecherska - editor
Author
Juliya Pecherska
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