Як правильно доглядати за волоссям вдома — усе, що потрібно знати

Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Красиве та здорове волосся не потребує мільйона баночок — достатньо зрозуміти, які етапи дійсно необхідні, а які — просто маркетинговий шум. У цій статті ми розкладаємо все по поличках: що варто робити регулярно, а від чого можна сміливо відмовитись.

Новини.LIVE розповість детально про етапи правильного догляду за волоссям.

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Основні етапи догляду за волоссям

Щоб волосся мало доглянутий вигляд, потрібні лише два ключові кроки: очищення і кондиціонування. Є ще третій — захист, але він залежить від вашого типу волосся і способу життя.

Очищення

Правильний шампунь — це не лише про чистоту. Він впливає на ріст волосся, здоров’я шкіри голови і навіть на те, чи буде з’являтись лупа.

Очищення допомагає:

позбутись залишків стайлінгу, пилу і шкірного жиру;

запобігти закупорці пор;

очистити шкіру голови від мертвих клітин;

підготувати волосся до наступних етапів догляду.

Якщо шампунь підібрано неправильно або ви нехтуєте очищенням, можливі наслідки — свербіж, випадіння волосся, лупа або сухість.

Миття волосся. Фото: Freepik

Зволоження

Цей крок — must have для будь-якого типу волосся. До кондиціонуючих засобів належать не тільки звичні кондиціонери, а й маски, бальзами, флюїди.

Що роблять кондиціонуючі засоби:

закривають лусочки волосся, роблячи його гладким;

зменшують пухнастість;

утримують вологу;

відновлюють pH;

допомагають легко розчісувати волосся;

захищають від агресивного зовнішнього середовища.

Не всім потрібні білкові відновлюючі засоби або незмивні кондиціонери — усе залежить від стану волосся.

Дівчина наносить маску на волосся. Фото: Freepik

Захист

Цей етап важливий, але не для всіх. Якщо ви щодня користуєтесь феном або вирівнювачем, термозахист обов’язковий. Якщо ж ні, то можна обійтись базовим доглядом.

Деякі шампуні й маски вже містять силікони або полімери, які утворюють захисну плівку. Але якщо у вас пошкоджене, довге або пористе волосся — варто додатково використовувати незмивні засоби з термозахисною дією.

Раніше ми писали про те, як позбутися тонких локонів і повернути волоссю здоровий вигляд.

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