Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Офіс Президента України

У США триває візит українського президента. Цього дня сталові відомо про те, що до України наступного тижня надійдуть перші танки Abrams. Також стало відомо про виділення нового пакету військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський розповів в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук про свої враження від візиту до США.

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Коментар Президента щодо візиту до США

Нагадаємо, США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн. Йдеться про 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.