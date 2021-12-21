Вкластися у забудовника та бургери з колою: американський інвестор порадив, як наростити капітал

Американський мільярдер Воррен Баффет називає найкращим способом захистити кошти та накопичити капітал купівлю акцій підприємств, які не вимагають додаткових вкладень.

Про це він розповів РБК Інвестиції.

Що радить інвестор?

Голова Berkshire Hathaway переконаний, що є галузі, які найкраще захищають активи інвестора у період високої інфляції. Він додає, що у період сильного зростання цін краще володіти бізнесами, які не потребують постійного реінвестування. Такі компанії в перспективі стають дедалі дорожчими в міру падіння долара.

"Кращі компанії під час інфляції – це підприємства, які ви одного разу купуєте, і потім вони не вимагають додаткових вкладень", – зазначив Баффет.

Він додав, що будь-який бізнес, який потребує великих капіталовкладень, як правило, виявляється слабким у період високої інфляції, і це поганий бізнес у будь-який інший час.

Куди вкладатись?

Як приклад компаній-"переможців" за високої інфляції він називає гравців на ринку нерухомості та бізнеси із сильним брендом, наприклад Coca-Cola. Такі бізнеси можуть підвищувати ціни, не боячись зниження обсягів замовлень і водночас не вимагають великого капіталу для зростання.

Водночас компанії, пов'язані з комунальними послугами чи залізницями, будуть не найкращим чином почуватися у період високої інфляції.

Уоррен Баффет порадив у випадку прискорення інфляції придбати акції таких компаній:

D.R.Horton

Це найбільший забудовник приватних будинків у США, який за фінансовий рік збудував понад 80 тис. будинків. Доходи від житлового будівництва за фінансовий рік, що закінчився у вересні 2021 року, збільшилися на 35 % – до $ 26,6 млрд, чистий прибуток компанії рік до року зріс на 76 % – до $ 4,2 млрд.

Аналітики вважають, що у січні компанія звітуватиме про зростання прибутку на акцію на 32,24 % – до $2,83. При цьому виторг за звітний квартал збільшиться на 16,09 % – до $ 6,89 млрд. Крім цього аналітик Raymond James Бак Хорн підвищив цільову ціну акцій DR Horton зі $ 110 до $ 120 із рейтингом "активна покупка". За його словами, зростання попиту на нові будинки наступного року допоможе збільшити виторг компанії приблизно на 20 %.

Coca-Cola

У третьому кварталі 2021 року чистий виторг компанії зріс на 16 % – до $10 млрд, прибуток на акцію зріс на 41 % – до $ 0,57. У річному вимірі вільна грошова протока збільшилася на $ 3 млрд – до $ 8,5 млрд, завдяки припливу коштів від операційної діяльності.

Зокрема, на зростання виторгу вплинуло відкриття закладів громадського харчування, театрів та стадіонів у всьому світі, відвідувачі яких купують продукцію Coca-Cola.

McDonald's

Попри глобальний ріс цін, фінансові результати компанії лише покращуються. За третій квартал глобальний продаж компанії збільшився на 12,7 %, у США – на 9,6 %. Консолідований операційний прибуток виріс на 18 % – майже до $ 3 млрд.

McDonald's покращує результати внаслідок цифровізації бізнесу — розвитку системи доставки, нововведень у меню, нових програм лояльності. Аналітики J.P. Morgan обрали McDonald's як одну з перспективних швидкозростальних та вартісних акцій на 2022 рік.

Компанія буде захищена від інфляції, оскільки понад 93 % її закладів у всьому світі – це франшизи, відповідно McDonald's отримує збори від орендної плати та у вигляді роялті від своїх франчайзі.

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