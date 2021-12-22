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Україна зібрала рекордний врожай за всю історію: як це вдалось

Економіка
22 грудня 09:56
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Зернові та зернобобові перевищили 80 млн тонн
Україна зібрала рекордний врожай за всю історію: як це вдалось

У 2021 році Україна завершує збір зернових, зернобобових та олійних культур з рекордом в понад 106 млн тонн. Це абсолютний рекорд за всю історію України.

Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко у Facebook.

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Як вдалося зібрати такий врожай?

Загалом в Україні зібрали понад 84 млн тонн зернових та зернобобових та 22,6 млн тонн олійних культур.

"Ми навіть перевищили свій прогноз у 100 млн тонн", — зауважив очільник Мінагро.

У цьому допомогли не лише сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, а й державна допомога аграріям.

“Завдяки ініційованій Президентом України програмі "Доступні кредити 5–7–9 %" аграрії отримали понад 30 млрд грн кредитів на максимально вигідних умовах. З наступного року ми запускаємо Фонд часткового гарантування кредитів. Він дозволить профінансувати саме малих аграріїв, які обробляють до 500 га, на 24 млрд грн на рік”, — підкреслив Лещенко.

Які плани на майбутнє?

Міністр аграрної політики нагадав, що у 2021 році було розпочато іригаційну реформу, і пообіцяв, що у найближчі дні Мінагрополітики спрямує перші виплати аграріям, які вклали кошти у відновлення меліоративної інфраструктури.

“На самому початку наступного року ми плануємо ухвалити в другому читанні законопроєкт про об’єднання водокористувачів, який стане запорукою сталого розвитку галузі, масового притоку приватних інвестицій у зрошення. Як результат, у п’ятирічній перспективі, а може, й раніше, рекордні врожаї стануть для нас звичною практикою”, — резюмував Роман Лещенко.

Також в 2022 році повноцінно функціонуватиме електронний державний реєстр дотацій та агрострахування.

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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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Роман Лещенко Мінагро врожай
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