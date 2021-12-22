live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Поради щодо податкової амністії: скільки треба буде сплатити з цінних паперів

Економіка
22 грудня 10:48
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 86
views-icon
Читати російською
Сума збору для кожного виду актива відрізняється
Поради щодо податкової амністії: скільки треба буде сплатити з цінних паперів

При декларуванні цінних паперів, а саме державних цінних паперів, українці можуть вибрати ставку збору з двох варіантів.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Читайте також:
Нюанси нульового декларування: які доходи підпадають під податкову амністію

Яку ставку обрати?

Сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору ставки 2,5 % щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення. Цінні папери мають бути придбані декларантом у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання декларації.

Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 3 % із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Державні облігації України можуть бути:

1) довгостроковими – із строком обігу понад п’ять років;

2) середньостроковими – із строком обігу від одного до п’яти років;

3) короткостроковими – із строком обігу до одного року.

Пунктом 2 Закону 3480 передбачено, що державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України.

Отже, при придбанні декларантом середньострокових та/або довгострокових державних облігацій України без права дострокового погашення, у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання нульової декларації, застосовується ставка збору у розмірі 2,5 %.

Податкова амністія: що відомо

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 86
податки Податкова служба податкова амністія
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін анонсував єдину систему для сплати комірного: як це працюватиме

Кабмін анонсував єдину систему для сплати комірного: як це працюватиме

23 грудня 16:03

Економіка
Україна продовжила заборону на ввезення низки товарів із Росії

Україна продовжила заборону на ввезення низки товарів із Росії

23 грудня 15:51

Економіка
Скандальний законопроєкт про податки: у Раді розвінчали головні міфи

Скандальний законопроєкт про податки: у Раді розвінчали головні міфи

23 грудня 14:17

Економіка
Винагорода за карантин: суддям КСУ планують виплатити десятки тисяч доларів

Винагорода за карантин: суддям КСУ планують виплатити десятки тисяч доларів

23 грудня 11:14

Економіка
Головна Економіка Поради щодо податкової амністії: скільки треба буде сплатити з цінних паперів
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь