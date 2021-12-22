Поради щодо податкової амністії: скільки треба буде сплатити з цінних паперів

При декларуванні цінних паперів, а саме державних цінних паперів, українці можуть вибрати ставку збору з двох варіантів.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Яку ставку обрати?

Сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору ставки 2,5 % щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення. Цінні папери мають бути придбані декларантом у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання декларації.

Як альтернативу платник податків може вибрати ставку 3 % із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Державні облігації України можуть бути:

1) довгостроковими – із строком обігу понад п’ять років;

2) середньостроковими – із строком обігу від одного до п’яти років;

3) короткостроковими – із строком обігу до одного року.

Пунктом 2 Закону 3480 передбачено, що державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України.

Отже, при придбанні декларантом середньострокових та/або довгострокових державних облігацій України без права дострокового погашення, у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання нульової декларації, застосовується ставка збору у розмірі 2,5 %.

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