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Мандарини подешевшають? Як падіння турецької ліри може вдарити по Україні

Економіка
22 грудня 12:17
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Товари українських виробників можуть програти конкуренцію на ринку
Мандарини подешевшають? Як падіння турецької ліри може вдарити по Україні

З початку 2021 року курс турецької ліри знизився більш ніж удвічі, найбільше валюта обвалилася з початку грудня. Це в свою чергу може вплинути на ціни овочів та фруктів, які країна імпортує зокрема й в Україну.

Про це йдеться в матеріалі EastFruit.

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Як можуть змінитись ціни?

Зазначається, що зниження курсу валюти будь-якої країни стимулює експорт, а зміцнення, навпаки, погіршує позиції товарів цієї країни на зовнішніх ринках. Таким чином, турецькі овочі та фрукти стають зараз більш конкурентоспроможними на зовнішніх ринках.

Головним покупцем турецької плодоовочевої продукції є Росія. У РФ Туреччина постачає до 18 % усієї своєї продукції. Відповідно, саме на ринок Росії тиск буде найбільш відчутним. Далі йдуть Німеччина, Італія, Ірак, Великобританія та Франція, а 7 місце серед найважливіших ринків збуту займає Україна.

Відповідно, крім того, що турецька продукція активніше продаватиметься в Україну, вона ще й конкуруватиме з українською на ринках країн ЄС.

Головним експортним товаром турецької плодоовочевої групи є фундук. Наступним йде ізюм, мандарини, тепличні помідори, яблука. Ці продукти продаватимуться дешевще, що зокрема коже вдарити по експорту з Грузії, де фундук та мандарини цього року подорожчали через несприятливі погодні умови.

Дешевий турецький мандарин є позитивним для споживачів в Україні та Росії, але він може побічно дещо знизити попит на яблуко в цих країнах, а це вже погані новини для садівників регіону. Це стосується й садівників, які вирощують в Україні тепличні помідори та яблука. Український споживач переважно орієнтується на ціну, а тому буде вибирати дешевший товар з Туреччини, аніж дорожчий місцевого виробництва.

“За багатьма іншими експортними позиціями Туреччини вплив буде значно меншим, мінімальним, або ж вони є зонними. Наприклад, Туреччина є найважливішим гравцем на ринку кісточкових фруктів: черешня, абрикос, персик тощо. Однак новий сезон експорту цих культур починається нескоро, тому робити висновки щодо впливу девальвації на ці сегменти дещо передчасно”, — додали експерти.

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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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Туреччина продукти ціни в Україні
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