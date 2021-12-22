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Гроші - дітям? В Кабміні прояснили, чи можуть вони розраховувати на "ковідну" тисячу

Економіка
22 грудня 13:39
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Подбати про такі виплати має МОЗ
Гроші - дітям? В Кабміні прояснили, чи можуть вони розраховувати на "ковідну" тисячу

Програма з виплати по тисячі гривень повністю щепленим від коронавірусу громадянам не розповсюджуватимуться на неповнолітніх.

Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час брифінгу, передає Новини.LIVE.

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Чому діти не отримають гроші?

"Цей етап програми, який ми розпочали, буде точно сфокусований на людей від 18 років. Якщо ми кажемо про дітей, то я думаю, що це має бути все ж таки інша історія. В першу чергу, це має бути історія Міністерства охорони здоров'я... Задача була спочатку економічна - це підтримати бізнес, який зазнав обмеження, бо найбільше постраждав від пандемії. І в другу чергу, стимулювати вакцинацію для тих, для кого вона відкрита", — пояснила очільниця Мінекономіки.

Свириденко зазначила, що в рамках існуючої програми, участь вакцинованих українців віком до 18 років поки що не обговорювалася.

Що відомо про "тисячу за вакцинацію":

  • Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому зміни до бюджету на 2021 рік щодо виділення коштів вакцинованим українцям по 1000 грн. За законопроєкт 6297 проголосували 253 народних депутати.
  • Скористатися коштами в рамках програми підтримки громадян і бізнесу в умовах пандемії "єПідтримка", так званою "тисячею вакцинованим", можна буде протягом чотирьох місяців після надходження коштів.
  • В Україні вже почали виплачувати по тисячі гривень людям, які зробили вакцинацію від COVID-19. Гроші, зокрема, отримують клієнти Monobank.

 

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Авторка публікації
Анастасія Жарикова
У 2018 закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Розпочала шлях у журналістиці з роботи у прес-службі, пробувала себе в інших сферах та в результаті опинилась у холдингу LIVE.Network. Пишу новини економіки, пояснюю складні цифри простими словами.
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Мінекономіки вакцинація виплати діти Юлія Свириденко єПідтримка
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