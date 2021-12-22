Гроші - дітям? В Кабміні прояснили, чи можуть вони розраховувати на "ковідну" тисячу

Програма з виплати по тисячі гривень повністю щепленим від коронавірусу громадянам не розповсюджуватимуться на неповнолітніх.
Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час брифінгу, передає Новини.LIVE.
"Цей етап програми, який ми розпочали, буде точно сфокусований на людей від 18 років. Якщо ми кажемо про дітей, то я думаю, що це має бути все ж таки інша історія. В першу чергу, це має бути історія Міністерства охорони здоров'я... Задача була спочатку економічна - це підтримати бізнес, який зазнав обмеження, бо найбільше постраждав від пандемії. І в другу чергу, стимулювати вакцинацію для тих, для кого вона відкрита", — пояснила очільниця Мінекономіки.
Свириденко зазначила, що в рамках існуючої програми, участь вакцинованих українців віком до 18 років поки що не обговорювалася.