Гроші - дітям? В Кабміні прояснили, чи можуть вони розраховувати на "ковідну" тисячу

Програма з виплати по тисячі гривень повністю щепленим від коронавірусу громадянам не розповсюджуватимуться на неповнолітніх.

Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час брифінгу, передає Новини.LIVE.

Чому діти не отримають гроші?

"Цей етап програми, який ми розпочали, буде точно сфокусований на людей від 18 років. Якщо ми кажемо про дітей, то я думаю, що це має бути все ж таки інша історія. В першу чергу, це має бути історія Міністерства охорони здоров'я... Задача була спочатку економічна - це підтримати бізнес, який зазнав обмеження, бо найбільше постраждав від пандемії. І в другу чергу, стимулювати вакцинацію для тих, для кого вона відкрита", — пояснила очільниця Мінекономіки.

Свириденко зазначила, що в рамках існуючої програми, участь вакцинованих українців віком до 18 років поки що не обговорювалася.

Що відомо про "тисячу за вакцинацію":