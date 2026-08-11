Зміна групи інвалідності: хто може втратити пенсійні виплати

Співробітниця ПФУ та відвідувач в приймальні, гроші в руках, окуляри на пенсійному посвідченні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Розмір і строк виплати пенсії по інвалідності залежать від результатів оцінювання повсякденного функціонування людини. У разі зміни групи інвалідності пенсію перераховують, а якщо людина не проходить повторне оцінювання у визначений строк, виплату можуть зупинити. Водночас у передбачених випадках пенсію можна поновити, зокрема й за попередній період.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України, передають Новини.LIVE.

Як виплачують пенсію, якщо групу інвалідності змінили

У разі встановлення іншої групи інвалідності пенсія у новому розмірі виплачується з дня зміни групи.

Якщо ж людині встановили нижчу групу інвалідності, пенсію за попередньою групою продовжують виплачувати до кінця місяця, у якому відбулася зміна.

Якщо після повторного оцінювання людину визнали здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, до якого їй було встановлено інвалідність.

Що буде, якщо пропустити повторне оцінювання

Якщо людина не з’явилася для проведення оцінювання або повторного оцінювання повсякденного функціонування у визначений строк, виплату пенсії по інвалідності зупиняють із першого числа місяця, наступного за тим, у якому мало відбутися оцінювання.

Водночас пропуск установленого строку не завжди означає остаточну втрату пенсії.

У яких випадках виплату можуть поновити

Якщо людина з інвалідністю пропустила оцінювання з поважної причини, а під час наступного оцінювання її знову визнали особою з інвалідністю, пенсію можуть поновити.

У такому випадку виплата здійснюється з дня її припинення до дня проведення оцінювання. Однак є обмеження: виплату за минулий період можуть здійснити не більш як за три роки, якщо експертна команда визнає, що протягом цього часу людина мала інвалідність.

Якщо ж під час повторного оцінювання встановили іншу групу інвалідності — вищу або нижчу, за весь зазначений період пенсію виплачують за попередньою групою.

Що буде, якщо інвалідність встановлять знову

Якщо пенсію припинили через відновлення здоров’я або людина не отримувала її через те, що без поважної причини не пройшла необхідне оцінювання, у разі повторного встановлення інвалідності раніше призначену пенсію можуть поновити.

Це можливо, якщо після припинення виплат минуло не більше п’яти років. У такому разі пенсію поновлюють із дня, з якого знову встановлено інвалідність.

Якщо ж після припинення виплати минуло понад п’ять років, попередню пенсію вже не поновлюють — її призначатимуть заново на загальних підставах.

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