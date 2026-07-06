Земельний податок у 2026 році: за які ділянки доведеться платити пенсіонерам

Земельний податок для пенсіонерів у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Люди, які отримують пенсію не за віком, а, наприклад, за вислугу років, через інвалідність, втрату годувальника чи з інших причин, теж можуть не сплачувати земельний податок після досягнення пенсійного віку. Але для цього потрібно підтвердити своє право відповідними документами.

Про те, за які земельні ділянки повинні заплатити пенсіонери у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

На які земельні ділянки поширюється пільга для пенсіонерів у 2026 році

Згідно зі статтею 281 Податкового кодексу, від земельного податку звільняються пенсіонери за віком. Саме ця категорія громадян має право на пільгу. Однак вона діє лише в межах установлених норм для кожного виду землі. Пільгу можна отримати для таких ділянок:

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для дачного будівництва;

до 0,01 га — для будівництва індивідуального гаража;

до 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;

для будівництва та обслуговування житлового будинку: у селах — до 0,25 га, у селищах — до 0,15 га та у містах — до 0,10 га.

Якщо земельна ділянка більша за встановлену норму, податкова пільга діятиме лише на дозволену площу.

Коли починає діяти пільга

Якщо людина отримала право на звільнення від земельного податку протягом року, податок не потрібно сплачувати вже з місяця, який настає після виникнення такого права. Якщо ж право на пільгу втрачено, податок почнуть нараховувати з наступного місяця.

Щоб скористатися звільненням, необхідно звернутися до податкової за місцем знаходження земельної ділянки та подати документи, які підтверджують право на пільгу. Для пенсіонерів за віком таким документом є пенсійне посвідчення.

Якщо людина отримує пенсію за вислугу років, через інвалідність або у зв'язку з втратою годувальника, одного пенсійного посвідчення може бути недостатньо. Після досягнення пенсійного віку потрібно окремо підтвердити статус пенсіонера саме за віком, навіть якщо вид пенсії залишився тим самим.

Пільга для земель, переданих в оренду

Окреме правило стосується власників земельних ділянок, які здають їх в оренду платникам єдиного податку четвертої групи. На період дії такого договору вони також можуть бути звільнені від сплати земельного податку.

Чому пенсіонерам варто знати чинні правила

Земельний податок є місцевим, тому його сплата впливає на наповнення бюджетів громад. Для власників невеликих ділянок сума податку може бути невеликою, однак для пенсіонерів навіть така економія часто є відчутною.

Поширена помилка — думати, що будь-який вид пенсії автоматично дає право на податкову пільгу. Насправді закон прямо говорить про пенсіонерів за віком. Інші категорії, наприклад люди з інвалідністю І або ІІ групи, також можуть мати право на звільнення, але вже на інших підставах і за наявності необхідних документів.

Важливо пам'ятати, що сама наявність права на пільгу ще не означає її автоматичне застосування. Якщо людина не подасть необхідні документи або заяву, податкова може нарахувати земельний податок у загальному порядку.

Раніше Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій в Україні за законом мають право безплатно отримати земельну ділянку. Поки діє воєнний стан, передавати державну чи комунальну землю у приватну власність не можна. Але вже зараз можна подати документи, щоб "забронювати" ділянку.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсійне посвідчення — це не лише документ, що підтверджує поважний вік людини. Воно також дає право на різні пільги та соціальну допомогу. Однак не всі пільги призначають автоматично — для деяких потрібно відповідати встановленим умовам.