Зарплата неповнолітніх в Україні: скільки зобов’язаний платити роботодавець

Підлітки на вулиці, гроші та картка в руках, трудова книжка. Фото: Magnific, Новини.LIVE, Мінсоцполітики. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні неповнолітні працівники мають такі ж права на оплату праці, як і повнолітні. Навіть якщо через законодавчі обмеження вони працюють менше годин, роботодавець не може зменшувати їм зарплату лише з цієї причини. Водночас для учнів, які поєднують навчання з роботою, діють окремі правила.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Які гарантії мають працівники до 18 років

Українське трудове законодавство передбачає особливий захист працівників віком від 14 до 18 років. Згідно зі статтею 187 Кодексу законів про працю України (КЗпП), вони мають ті самі трудові права, що й повнолітні працівники, але додатково користуються пільгами щодо охорони праці, тривалості робочого часу, відпусток та інших умов праці.

Однією з ключових гарантій є порядок оплати праці. Відповідно до статті 194 КЗпП, неповнолітнім, які працюють за скороченою тривалістю робочого часу, заробітну плату виплачують у такому самому розмірі, як працівникам відповідної категорії, які відпрацьовують повний робочий день.

Як оплачують відрядну роботу та працю учнів

Якщо працівник молодше 18 років працює за відрядною системою оплати, його робота оплачується за такими самими розцінками, що й праця дорослих. Крім того, роботодавець повинен компенсувати різницю між скороченою та повною тривалістю робочого часу шляхом відповідної доплати.

Водночас окремі правила поширюються на учнів закладів загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти, які працюють у вільний від навчання час. У такому випадку заробітну плату нараховують пропорційно фактично відпрацьованому часу або залежно від виконаного обсягу робіт.

При цьому роботодавець має право власним коштом встановити таким працівникам додаткові доплати.

Отже, скорочений робочий день сам по собі не є підставою для зменшення заробітної плати неповнолітнього працівника. Основні гарантії щодо умов праці та оплати закріплені статтями 51, 187 і 194 Кодексу законів про працю України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 серпня. Від цього залежить чимало важливих показників. Зокрема йдеться про розмір податків, соціальних внесків, штрафів за порушення трудового законодавства тощо.

Також Новини.LIVE писали про мінімальну зарплату в Німеччині. З початку цього року вона становить 13,90 євро за годину брутто. Якщо працівник відпрацьовує повний місяць, він отримує не менше 2 502 євро брутто.