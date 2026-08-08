Заробіток на купюрах гривні: які гроші цікавлять колекціонерів і дорого коштують

Жінка сидить за столом, купюри гривні. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть продати деякі купюри гривні набагато дорожче їх номіналу. Колекціонери готові заплатити чималі гроші за унікальні банкноти, наприклад, з рідкісним серійним номером. Ми дізналися, який потенційний заробіток чекає власників незвичної готівки в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який дохід можна отримати, продаючи боністам гривневі купюри.

Скільки коштують купюри з рідкісними номерами

Кожна банкнота має власний серійний номер, який не повторюється (у межах свого номіналу). Колекціонери збирають готівку з дуже рідкісними комбінаціями, сподіваючись продати її набагато дорожче в майбутньому. Для когось це вигідна інвестиція, а комусь просто хочеться володіти унікальними грошима.

На онлайн-аукціоні Violity регулярно публікують оголошення про продаж гривневих банкнот із цікавими серійними номерами. Деякі ціни можуть сильно вразити. Наприклад, один із користувачів зібрав купюри номіналами 20, 50 та 100 гривень з однаковими комбінаціями — 8888808. Вартість лоту — 40 000 грн.

Оголошення про продаж трьох купюр гривні. Фото: скриншот

Аналогічну ціну встановили за банкноту номіналом 1000 гривень. Вона входить у першу серію АА плюс має серійний номер 1000000. Тобто вважається ювілейною — мільйонною. За словами власника, реставрація не проводилася, а дефекти відсутні.

Ще один ексклюзив — готівка номіналом 500 гривень із комбінацією 0000000. Користувач Violity зі Львова встановив ціну 70 000 грн. Однак майже до кінця аукціону ніхто не зробив ставок, що свідчить про незнання ринкових умов і факторів ціноутворення.

Оголошення про продаж купюри номіналом 500 гривень. Фото: скриншот

Натомість за зразок купюри 1 гривня поборолися 26 користувачів. Вони підняли вартість лоту до 7 126 грн. Йдеться про банкноту з портретом Володимира Великого на лицьовій стороні та зображенням руїн Херсонеса на звороті зразка 1992 року. Ці гроші випустили в обіг 2 вересня 1996-го.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Європейському центральному банку показали потенційний дизайн нових купюр євро. Комісія відібрала 10 фінальних варіантів за двома темами. Остаточне рішення планують ухвалити до кінця 2026 року після публічних обговорень.

Також Новини.LIVE розповідали, який термін експлуатації купюр номіналом 100 доларів. Максимальний час використання, згідно з даними Федеральної резервної системи США, становить 24 роки. Це найкращий показник серед усіх номіналів американської валюти.