Виплати людей з ІІ групою інвалідності: на які мінімальні суми очікувати у серпні

Мінімальні виплати для людей з ІІ групою інвалідності у серпні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У серпні 2026 року правила нарахування пенсій для людей з II групою інвалідності залишаться такими ж. Тобто розмір виплат, як і раніше, залежатиме від статусу людини, її страхового стажу, працевлаштування та причини встановлення інвалідності.

Про те, що буде з мінімальними виплатами людей з ІІ групою інвалідності у серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Які суми отримуватимуть цивільні громадяни

Для більшості громадян виплати по інвалідності II групи становлять 90% від пенсії за віком, яку людина могла б отримувати за наявності відповідного стажу.

Необхідний стаж для призначення пенсії по інвалідності ІІ групи. Фото: Скриншот

Для українців, які мають II групу інвалідності через захворювання або травму, не пов'язану з бойовими діями, мінімальні виплати залежать від того, чи працює людина:

Непрацюючим пенсіонерам гарантують щонайменше 2 595 гривень на місяць. Для тих, хто продовжує працювати, розмір мінімальної пенсії становить від 2 595 (прожитковий мінімум для людей, що втратили працездатність) до 2 825 гривень (за наявності повного страхового стажу).

Окремо держава підтримує людей, які мають II групу інвалідності з дитинства і не змогли накопичити достатній страховий стаж. Вони отримують державну соціальну допомогу, яку також вже підвищили після індексації.

Скільки виплачують ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Для людей з II групою інвалідності, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, діє окремий порядок розрахунку пенсії.

Виплата визначається на основі середньої зарплати по країні за 2025 рік, яка становить 20 653 гривні. Пенсія дорівнює 80% цього показника, тому з березня 2026 року мінімальний розмір виплати для цієї категорії становить 16 522,84 гривні.

Які пенсії отримують військові з ІІ групою інвалідності

Для військовослужбовців та ветеранів передбачені вищі гарантії. Якщо інвалідність настала під час проходження служби, але не внаслідок бойових дій, пенсія розраховується у розмірі 80% від грошового забезпечення. При цьому мінімальна виплата не може бути меншою за 7 446,26 гривні.

Якщо ж II групу інвалідності встановлено через поранення або інші наслідки війни, включно з участю в АТО, ООС чи повномасштабній війні, мінімальна пенсія становить 15 494 гривні.

Також у серпні деякі люди з ІІ групою інвалідності отримають додаткові гроші до Дня Незалежності. У 2026 році розмір виплат для цієї категорії громадян становить 2 900 грн. Це означає, що, загалом, люди з ІІ групою інвалідності внаслідок війни отримають щонайменше 18 394 грн.

Таким чином, у серпні 2026 року мінімальний розмір виплат для людей з II групою інвалідності залежатиме від конкретної категорії отримувача. Найвищі пенсії, як і раніше, передбачені для військових, які втратили здоров'я під час захисту України, та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Раніше Новини.LIVE писали, що у випадках, коли людині не вистачає потрібного страхового стажу, пенсію за віком оформити не вийде. Виплати можуть призначати лише після того, як людина офіційно відпрацює необхідну кількість років.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час поїздок громадським транспортом у людей з інвалідністю часом виникають додаткові складнощі. Попри передбачені законом пільги, на практиці трапляються відмови та різні перешкоди. Також у багатьох містах можуть діяти додаткові програми допомоги, але багато хто навіть не знає про їхнє існування.