Виплати до Дня Незалежності: скільки отримають люди з інвалідністю у серпні

Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У 2026 році українці, які мають право на щорічну виплату до Дня Незалежності України, отримають від 450 до 3 100 гривень. Розмір допомоги залежатиме від статусу людини. Для більшості отримувачів гроші нарахують автоматично, але частині громадян доведеться самостійно подати заяву до Пенсійного фонду України.

Про те, які виплати до Дня Незалежності отримають люди з інвалідністю у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року.

Яку виплату до Дня Незалежності отримають люди з інвалідністю у серпні

Серед тих, хто має право на допомогу, — ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, родичі загиблих Захисників і Захисниць України, постраждалі від нацистських переслідувань та інші категорії громадян.

Люди з інвалідністю у 2026 році отримають такі суми:

3 100 гривень — люди з інвалідністю внаслідок війни І групи;

2 900 гривень — люди з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;

2 700 гривень — люди з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

Хто ще отримає виплати до Дня Незалежності у 2026 році

Також 3 100 гривень передбачено для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Інші категорії отримувачів можуть розраховувати на такі суми:

1 000 гривень — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та деякі колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів;

650 гривень — члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родини загиблих Захисників і Захисниць України, а також окремі категорії вдів і вдівців;

450 гривень — учасники війни, колишні в’язні нацистських таборів, примусово вивезені на роботи та інші визначені законом категорії громадян.

Усі виплати мають провести до Дня Незалежності України.

Як отримати виплати до Дня Незалежності

В Пенсійному фонді України пояснили, що втоматично виплату отримають пенсіонери, які мають на неї право, люди, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді як отримувачі житлових субсидій або пільг, а також ті, чиї дані вже є в державних реєстрах.

Для ветеранів, які зараз проходять військову службу, діятиме інший порядок. Вони отримають кошти через свою військову частину, установу або організацію, де служать чи працюють.

Подати заяву до Пенсійного фонду потрібно буде тим людям, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами, не отримують субсидії чи пільги на комунальні послуги та не проходять військову службу.

Раніше Новини.LIVE писали, що у липні 2026 року українці з III групою інвалідності можуть отримувати державні пільги та соціальну підтримку. Але їх менше, ніж для людей з I та II групами. Крім того, право на частину допомоги залежить від доходу, стану здоров’я та інших життєвих обставин.

Також Новини.LIVE розповідали, що у серпні окремі пенсіонери отримають додаткові виплати — від 450 до 3 100 гривень. Більшості гроші надійдуть автоматично, але в деяких випадках потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду.