Вигідні тарифні плани для українців: за які пакети послуг треба платити 100 грн

Магазин lifecell, телефон у руці. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Мобільні оператори України пропонують клієнтам послуги на різних гаманець. Абоненти lifecell можуть підключити дешеві тарифні плани всього за 100 грн/міс. Ми дізналися, що користувачі отримують за свої гроші станом на серпень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Домашній Інтернет за 100 грн від lifecell

Тарифні плани передоплати "Iнет Док", "Інет Е" та "Інет Джі" коштують усього 100 грн/міс. зі спеціальною акцією "Інет вдома", яка діє до 30 червня 2027 року. Абонентам надається знижена вартість протягом перших 90 днів обслуговування. Далі активується стандартна ціна 350 грн/міс.

Залежно від обраної технології користувачі отримують:

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

модем без доплати;

безлімітний трафік;

підключення ONT терміналу.

Серед переваг тарифних планів — фіксована ціна до кінця 2027 року. Йдеться про стандартну вартість, які починає діяти з 91-го дня обслуговування. Іншими словами, не доведеться хвилюватися через потенційне дорожчання послуг, навіть якщо інші пропозиції зростуть у ціні.

Мобільний тарифний план від lifecell

Ще один дешевий пакет послуг має назву "Лайфсет S". Він коштує 100 грн/міс. і підходить людям, які потребують лише доступу до інтернет-мережі. Тарифний план включає домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с за технологією GPON і 10 ГБ мобільного трафіку (2 ГБ можна використати в ЄС).

За хвилини на розмови доведеться платити додатково. Стандартна тарифікація — 2 грн/хв на всі номери по Україні, включно з lifecell. Якщо не заплатити за місяць або 1 день користування, абонентів забезпечують домашнім інтернетом на швидкості 64 Кбіт/с і доступом до п’яти загальнонаціональних телеканалів протягом семи днів.

Раніше Новини.LIVE писали, що абонентам Київстару стала доступна нова Суперсила. Вона дозволяє отримати знижку на поїздки в таксі. За кожну оплату тарифного плану клієнти мобільного оператора отримують 100 медіаторів в Uklon.

Також Новини.LIVE розповідали, що абонентам lifecell запропонували унікальну послугу. Мобільний оператор став першим в Україні, хто надає можливість перенесення номера через Дію. Тобто потрібно лише скористатися функціоналом застосунку.