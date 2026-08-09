Ветерани з інвалідністю III групи можуть отримати нову пільгу: що пропонують у Раді

Шеврон на військовій формі, гроші в руках. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

У Верховній Раді пропонують змінити підхід до забезпечення автомобілями ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни. Замість багаторічного очікування на безоплатний транспорт людина зможе самостійно придбати автомобіль, а держава частково компенсує його вартість.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Відповідний механізм передбачає законопроєкт №15433-1. Документ пропонує поетапно поширити нову форму підтримки на ветеранів з інвалідністю I, II та III груп.

Як працює система зараз

Чинне законодавство вже передбачає можливість безоплатного забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю внаслідок війни. Проте скористатися цим правом можна за наявності відповідних медичних показань та з дотриманням процедури, визначеної Кабінетом Міністрів.

На практиці така система не охоплює всіх ветеранів, які потребують автомобіля. Крім того, отримання транспорту може бути пов’язане з тривалим очікуванням та чергами.

Для людини з інвалідністю автомобіль часто є не просто засобом пересування. Він необхідний, зокрема, для поїздок на лікування та реабілітацію, роботи, навчання і вирішення повсякденних справ.

Саме тому депутати пропонують додати до чинної системи ще один варіант державної підтримки.

Держава може компенсувати частину вартості придбаного авто

Законопроєкт №15433-1 передбачає, що ветеранам з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп можуть надати часткову компенсацію за автомобіль, який вони придбали самостійно.

Водночас скористатися новою можливістю одразу зможуть не всі категорії.

Передбачається такий порядок:

до 1 січня 2028 року компенсацію планують надавати ветеранам з інвалідністю I та II груп;

після 1 січня 2028 року право пропонується поширити також на осіб з інвалідністю III групи.

Тобто для ветеранів з інвалідністю III групи така можливість може з’явитися саме з 2028 року, якщо законопроєкт ухвалять у запропонованій редакції.

Скільки грошей можна буде отримати

Конкретного розміру компенсації законопроєкт №15433-1 наразі не встановлює.

У документі йдеться про саме право на часткове відшкодування вартості автомобіля. А от умови отримання коштів, розмір компенсації, порядок подання документів та інші практичні питання має визначити Кабінет Міністрів.

Таким чином, наразі немає підстав говорити про конкретну суму, яку гарантовано отримуватиме кожен ветеран.

Реалізація нової програми також потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету.

У Раді вже є схожі законопроєкти

Ідея компенсувати частину вартості автомобіля ветеранам не є новою. У парламенті раніше зареєстрували законопроєкти №15433 та №15434, які також пропонують змінити нинішню модель забезпечення транспортом.

Автори цих документів звертають увагу на проблему багаторічного очікування автомобілів. Крім того, людина не завжди має можливість отримати саме той транспортний засіб, який відповідає її потребам.

Альтернативний підхід полягає в тому, щоб надати ветерану можливість самостійно вибрати та придбати автомобіль, а держава після цього компенсуватиме частину витрат.

Чим відрізняються законодавчі ініціативи

Законопроєкт №15433-1 фактично зберігає ідею поетапного запуску програми, але пропонує швидше розширити її на ветеранів з інвалідністю III групи.

Зокрема, основний законопроєкт №15433 передбачає, що спочатку компенсація надаватиметься лише особам з інвалідністю I групи, а з 2029 року — також II групи.

Натомість №15433-1 пропонує вже до 1 січня 2028 року охопити ветеранів з інвалідністю I та II груп, а після цієї дати — додати III групу.

Ще одна ініціатива — законопроєкт №15434 — передбачала фінансування програми у 2026 році. Зокрема, автори пропонували виділити Міністерству у справах ветеранів 120 млн грн. За їхніми розрахунками, цих коштів могло вистачити приблизно для тисячі отримувачів за середньої компенсації близько 120 тис. грн на одну людину.

Таким чином, у парламенті розглядають кілька варіантів переходу від системи, за якої ветеран роками очікує на безоплатний автомобіль, до моделі часткової компенсації самостійної купівлі.

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