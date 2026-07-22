Українців чекає нова хвиля перевірок: кому загрожує блокування банківських рахунків

Відділення ПриватБанку, картка і гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Деяких українців може чекати блокування картки після перевірки руху коштів на рахунку. Національний банк розіслав фінансовим установам нові рекомендації щодо здійснення моніторингу. Плюс назвав додаткові ознаки так званих "компаній-оболонок".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на лист від НБУ.

Перевірки підозрілих клієнтів

Лист Національного банку №25-0010/65703 "Про надання рекомендацій з питань фінансового моніторингу" містить ознаки компаній, які можуть бути "оболонками". Зазвичай це новостворені ФОП або підприємства, що не здійснювали господарську діяльність протягом тривалого часу. Таким компаніям притаманні:

незначна кількість працівників;

невеликий розмір статутного капіталу;

одноосібний посадово-засновницький склад;

розбіжності у відомостях про кінцевого бенефіціара;

молодь або люди похилого віку у складі керівництва;

взаємодія з великою кількістю новостворених компаній-контрагентів;

незначні обсяги задекларованих доходів і багатомільйонні обороти за рахунками.

Всього в переліку — 12 однак. Деякі з них характеризуються розмитими критеріями відбору, через що ретельні перевірки загрожують великій кількості ФОП та юридичних осіб. Передбачається, що українські банки будуть частіше ініціювати механізм фінмоніторингу для ефективного виявлення фіктивних компаній.

Ухилення від податків і легалізація доходів

Також регулятор дав рекомендації банкам стосовно виявлення бізнесменів, причетних до ухилення від сплати податків, відмивання доходів, фінансування тероризму, тіньового обігу продукції, фіктивного генерування податкового кредиту з ПДВ тощо.

"НБУ під час здійснення нагляду за банками виявив здійснення компаніями-резидентами фінансових операцій, які дають підстави вважати, що їх учасники використовують механізм "скруток" / "зустрічних потоків" (далі — механізм з ознаками фіктивності)", — йдеться в листі.

До переліку ознак входить відсутність документів про транспортування і зберігання продукції, грошові надходження за товари, що не відповідають виду діяльності імпортера, несплата податків, відсутність платежів за комунальні послуги чи оренду приміщення та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Міністерство фінансів оновило правила застосування міжнародного стандарту CRS. Він передбачає автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Це необхідно для боротьби з приховуванням доходів і ухиленням від сплати податків.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можна знімати кошти з банківської картки померлого родича. Після смерті все майно автоматично включається до складу спадщини. Отже навіть найближчі родичі не мають права використовувати гроші на рахунках до моменту розподілу.