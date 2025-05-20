Українцям в США планують платити за “самодепортацію” — WP

Українцям хочуть платити за "добровільну депортацію" зі США
Адміністрація американського президента Дональда Трампа хоче використати 250 млн доларів на програму "добровільної депортації". Мігрантам, зокрема українцям, які самостійно залишать країну, пропонують виплачувати по 1 000 доларів.
Про це пише The Washington Post.
У проєктах документів Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), розглянутих виданням, згадуються 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян, а також мігранти з Афганістану, Сирії, Лівії та інших країн.
Пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, перебувала у розробці до відповідної заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня, в якій йшлося про те, що іммігранти, які добровільно "самодепортуються" до своїх країн, матимуть право на отримання стипендії у розмірі 1 000 доларів від уряду США.
Зазначається, що проєкти документів було позначено як попередні, а представник DHS назвав їх застарілими. Проте DHS і Державний департамент підписали минулого тижня угоду, згідно з якою на фінансування депортації та повернення людей із зон активних конфліктів планується витратити 250 млн доларів, виділених на іноземну допомогу.
Критики пропозиції, включно з колишніми урядовцями, заявили, що це нелюдяно і суперечить давнім ідеалам США, коли адміністрація Трампа змушує людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де вони ризикують бути вбитими. Вони також порушили питання про те, чи не є такий план нецільовим використанням засобів іноземної допомоги, призначених насамперед для підтримки біженців та їхнього переселення.
Раніше ми писали, що будь-яка країна може примусово виселити іноземного громадянина, якщо він порушив місцевий закон або міграційні правила. Українці в Німеччині, Польщі, Італії, Чехії тощо також не уникнуть депортації в окремих випадках.
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