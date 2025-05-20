Українцям в США планують платити за “самодепортацію” — WP

Долари в руках. Фото: Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Адміністрація американського президента Дональда Трампа хоче використати 250 млн доларів на програму "добровільної депортації". Мігрантам, зокрема українцям, які самостійно залишать країну, пропонують виплачувати по 1 000 доларів.

Про це пише The Washington Post.

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У проєктах документів Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), розглянутих виданням, згадуються 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян, а також мігранти з Афганістану, Сирії, Лівії та інших країн.

Пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, перебувала у розробці до відповідної заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня, в якій йшлося про те, що іммігранти, які добровільно "самодепортуються" до своїх країн, матимуть право на отримання стипендії у розмірі 1 000 доларів від уряду США.

Зазначається, що проєкти документів було позначено як попередні, а представник DHS назвав їх застарілими. Проте DHS і Державний департамент підписали минулого тижня угоду, згідно з якою на фінансування депортації та повернення людей із зон активних конфліктів планується витратити 250 млн доларів, виділених на іноземну допомогу.

Критики пропозиції, включно з колишніми урядовцями, заявили, що це нелюдяно і суперечить давнім ідеалам США, коли адміністрація Трампа змушує людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де вони ризикують бути вбитими. Вони також порушили питання про те, чи не є такий план нецільовим використанням засобів іноземної допомоги, призначених насамперед для підтримки біженців та їхнього переселення.

Раніше ми писали, що будь-яка країна може примусово виселити іноземного громадянина, якщо він порушив місцевий закон або міграційні правила. Українці в Німеччині, Польщі, Італії, Чехії тощо також не уникнуть депортації в окремих випадках.

Також дізнавайтеся, за що українців можуть депортувати з Великої Британії.