Українці можуть видихнути: яке важливе нововведення серпня відклали на рік

Жінка з документами, косметичні вироби. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Для українських підприємців на ринку косметики відклали одне з найважливіших нововведень серпня 2026 року. Перехідний період для Технічного регламенту на косметичну продукцію продовжили до 31 липня 2027 року. Це означає, що виробники, імпортери та дистриб'ютори мають додатковий час на виконання всіх вимог закону.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 976.

Які зміни в Україні відклали

Технічний регламент на косметичну продукцію, який відповідає європейським стандартам, мав набути чинності 3 серпня 2026 року. Виявилося, що більшість учасників ринку не підготувалися до змін, хоча мали орієнтовно два роки перехідного періоду.

Через велику кількість скарг від представників бізнесу уряд ухвалив рішення перенести запровадження нових правил на рік — до 31 липня 2027-го. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 2026 р. № 976.

Учасники ринку отримали більше часу на підготовку до вимог закону, тоді як для українських споживачів ризик натрапити на небезпечну продукцію залишиться. Адже Технічний регламент якраз визначає умови введення в обіг товарів і підтвердження їх якості.

Нові правила на ринку косметики

Документ, набуття чинності якого відклали, передбачає суттєві зміни на ринку косметичної продукції. Він вимагає:

проводити оцінку безпечності товарів;

призначати відповідальну особу;

створювати інформаційний файл продукту;

проводити його нотифікацію;

дотримуватися належної виробничої практики.

Всі вироби перебуватимуть під особливим контролем контролюючих органів, а їх обіг ретельно перевірятимуть. Відповідальна особа зобов'язана реєструвати товари, які опиняться на полицях магазинів.

Якщо третя особа модифікує якийсь засіб або почне продавати його під власною назвою чи торговою маркою, вона автоматично бере на себе повноваження відповідальної особи і ризикує понести покарання за невиконання нових вимог.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про головні нововведення серпня 2026 року. Українцям варто приготуватися до серйозних змін у житті. Вони торкнуться лімітів на грошові перекази, підтвердження страхового стажу і подання звітності в податкову.

Також Новини.LIVE розповідали, за якими правилами мають працювати дитячі заклади відпочинку. Контролюючі органи затвердили новий санітарний регламент для таборів. Йдеться про обов'язкову наявність укриття, забезпечення збалансованого харчування і дотримання температурних обмежень.