Ціни на квартири в Туреччині: скільки коштує житло в популярних містах

Житлові будинки в турецькому місті Кушадаси, молода пара з ключами від квартири. Фото: Pixabay, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Одним із найпопулярніших напрямків для купівлі нерухомості серед іноземців, зокрема й українців, залишається Туреччина. Покупців приваблюють широкий вибір житла, розвинена туристична інфраструктура та можливість отримувати дохід від оренди.

Скільки коштує квартира в Туреччині, розповіли фахівці Turkey Property Group, передають Новини.LIVE.

Від чого залежить вартість квартири в Туреччині

Ціна квартири залежить не лише від міста. Перед купівлею варто звернути увагу на кілька ключових факторів:

Відстань до моря. Житло на першій лінії або неподалік узбережжя коштує дорожче, однак має вищий попит серед туристів і краще підходить для орендного бізнесу. Місто. У великих туристичних центрах ціни традиційно вищі, ніж у невеликих містах. Водночас вибір об'єктів значно ширший. Стан будинку. Не завжди варто орієнтуватися лише на новобудови. Квартири у доглянутих будинках, зведених 5–10 років тому, можуть коштувати помітно дешевше, але залишатися комфортними та безпечними. Головне — оцінити технічний стан житлового комплексу. Площа житла. Чим більша квартира, тим вища її вартість. Тому перед покупкою варто визначитися, чи потрібне житло лише для відпочинку, постійного проживання чи здачі в оренду. Інфраструктура. Близькість громадського транспорту, магазинів, медичних закладів, шкіл та інших об'єктів інфраструктури позитивно впливає як на вартість нерухомості, так і на її інвестиційну привабливість.

Окрім квартир, на турецькому ринку представлений широкий вибір апартаментів, вілл та інших форматів житла.

Скільки коштують квартири в популярних містах Туреччини

Ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від району, площі, року будівництва та близькості до моря. Орієнтовна вартість така:

Стамбул — від 75 до 125 тис. євро. Це найдорожчий ринок нерухомості країни завдяки статусу найбільшого економічного та ділового центру.

Анталія — від 50 до 200 тис. євро. Один із найпопулярніших курортів Туреччини, де можна знайти житло практично на будь-який бюджет.

Аланія — у середньому 80–90 тис. євро. Місто користується високим попитом серед іноземних покупців завдяки розвиненій туристичній інфраструктурі.

Кушадаси — приблизно від 15 до 185 тис. євро залежно від типу нерухомості, району та розташування.

Майбутньому власнику також варто врахувати додаткові витрати. Окрім вартості самого житла, необхідно сплатити податки, державні збори та банківські комісії.

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