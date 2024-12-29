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Тарифи на газ у 2025 році — скільки коштуватиме куб

29 грудня 2024 06:02
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Кубометр газу у 2025 році — що буде з тарифами
Газова конфорка. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З початку нового року українців очікують певні нововведення. Проте більшість тарифів залишатимуться на поточному рівні, що є позитивною новиною для споживачів.

Про те, що буде з цінами на газ для побутових споживачів у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чого очікувати від тарифів на газ у 2025 році

Вартість газу для побутових споживачів залежить від обраного постачальника. Наприклад, клієнти "Нафтогазу" продовжать сплачувати 7,96 гривні за кубометр, тоді як в інших компаній тарифи коливаються від 7,70 до 9,99 гривні. У 2025 році тарифи від інших постачальників становитимуть:

  • ТОВ "Еру людям" — 7,70 грн/м³;
  • ТОВ "Полтавагаззбут" — 7,99 грн/м³;
  • ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн/м³;
  • ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,80 грн/м³;
  • ТОВ "ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн/м³;
  • ТОВ "Прикарпатенерготрейд" — 7,98 грн/м³;
  • ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "Ритейл Сервіс") — 9,99 грн/м³;
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) — 8,46 грн/м³;
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) — 8,46 грн/м³.

Окремо слід враховувати плату за доставку газу, яка визначається індивідуально для кожного споживача.

Що буде з тарифами на світло взимку

За даними Міненерго, цієї зими вартість електроенергії для населення залишиться незмінною. Згідно з інформацією 24 Каналу, чинний тариф у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину збережеться до травня 2025 року.

Це рішення особливо важливе, оскільки у 2023 році ціна вже підвищилася з 2,64 гривні за кіловат-годину. Варто зазначити, що окремі категорії споживачів, такі як власники двозонних лічильників або електроопалювальних установок, мають можливість значно знизити свої витрати.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до методики розрахунку середнього місячного сукупного доходу домогосподарства для призначення соціальних виплат та субсидій. Тепер будуть враховувати суми сплаченого військового збору.

Також ми розповідали, що з початком опалювального періоду питання коректного нарахування за житлово-комунальні послуги стає все важливішим для українців. Держпродспоживслужба посилено реагує на звернення громадян та проводить перевірки комунальних підприємств для захисту прав споживачів.

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