Робота в Німеччині у 2026 році: де в країні найвищі середні зарплати

Де в Німеччині найвищі середні зарплати. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Заробітна плата є одним із головних факторів під час вибору роботи в Німеччині. На розмір виплат впливають професія, попит на спеціалістів, регіон роботи та інші фактори. Тож цікаво дізнатися, де в Німеччині роботодавці пропонують найкращі фінансові умови для працівників у 2026 році.

Про те, де в Німеччині найвища середня зарплата та скільки мінімально отримують працівники у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на онлайн-платформу для консультацій з питань імміграції та легалізації перебування за кордоном "migrant-consult.com".

Що таке медіанна зарплата в Німеччині

Медіанний дохід (нім. Das Medianeinkommen) показує рівень заробітку, за якого половина працівників отримує більше, а половина — менше. Цей показник не варто плутати із середньою зарплатою.

Останій розраховується шляхом ділення загальної суми всіх зарплат на кількість працівників, тому його можуть суттєво змінювати дуже високі або низькі доходи. Це означає, що саме медіанна зарплата дає більш точне уявлення про реальні доходи в Німеччині.

Для аналізу також використовують квартильні показники:

Нижній квартиль (0,25-Quartil) — рівень доходу, нижче якого знаходиться зарплата 25% працівників.

Верхній квартиль (0,75-Quartil) — рівень зарплати, який перевищують 25% працівників.

За даними досліджень ринку праці, на початок 2025 року показники зарплат у Німеччині були такими:

Медіанна зарплата: 45 800 євро брутто на рік (3 817 євро брутто на місяць). Середня зарплата: 52 300 євро брутто на рік (4 358 євро брутто на місяць).

Ці показники демонструють різницю між середнім і медіанним доходом. Більшість працівників у Німеччині отримують зарплату ближче саме до медіанного рівня.

Де в Німеччині кращі зарплати у 2026 році

Місце роботи суттєво впливає на рівень доходу. Традиційно у східних регіонах Німеччини зарплати нижчі, ніж у західній частині країни. Медіанний річний дохід становить:

Східна Німеччина — приблизно 39 250 євро брутто;

Західна Німеччина — близько 46 900 євро брутто.

Різниця становить приблизно 16%.

В яких містах Німеччини найвищі зарплати

Найвищу медіанну зарплату серед міст має Мюнхен — близько 58 000 євро брутто на рік. Серед федеральних земель найвищі доходи отримують працівники у Гамбурзі, де медіанна зарплата становить приблизно 52 000 євро брутто на рік.

На яку мінімалку можуть розраховувати працівники в Німеччині у 2026 році

Німеччина стала прихистком для багатьох українців, які через війну були змушені виїхати за кордон. Більшість з них ще не володіє німецькою мовою, тому часто починає роботу із посад, де платять мінімальну ставку.

За даними з сайту уряду Німеччині bundesregierung.de, мінімальна зарплата (Mindestlohn) — це офіційно встановлена державою оплата за годину праці, яку мають отримувати всі працівники в країні незалежно від регіону.

З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата в Німеччині становить 13,90 євро. Для людини, яка працює повний робочий день, це приблизно 2 400 євро брутто на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що мінімальна зарплата в Україні є важливим економічним показником. Саме її розмір впливає на оплату праці, розмір податків, внесків і штрафів для роботодавців.

Також Новини.LIVE писали, що у липні 2026 року рівень доходів українських медсестер суттєво відрізняється від заробітків їхніх колег у країнах ЄС. У Польщі та Німеччині кваліфіковані медичні працівники отримують значно вищу зарплату.